Rapper Bupa anklaget for netttrakassering mot Magali Bertha

Rapperen Bupa ble mandag hørt av en rettsdommer og siktet for netttrakassering mot influenceren Magali Berta, sier kilder nær saken til AFP. Tiltalen følger flere klager fra den 41 år gamle gründeren og grunnleggeren av Shauna Events, et byrå som spesialiserer seg på forhold mellom TV-personligheter og merkevarer. Artisten forsvarer seg, og kaller seg selv «en varsler».Influencers«.

En talsmann for kommunikasjonsselskapet som representerer rapperens interesser forklarte til AFP at han ønsket «Bevis for rettsdommeren at det ikke var cybertrakassering mot Magali Bertha og at det var en offerstrategi.«Forretningsmannen beskriver netthelvetet som har mange konsekvenser i livet hans.

Bhupa startet seg selv sammen med en gruppeHjelp til ofre for influencere«, i et korstog mot såkalte «influencers», fordømte han mange svindel mot internettbrukere.

Etter hans syn siden mai 2022 har Magali Berta vært målet for personlige angrep og grunnløse videoer. I kjølvannet av de skarpe tweetene sendte forretningsmannen inn den første klagen, etterfulgt av dusinvis.