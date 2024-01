Rapper SMD har blitt eliminert fra Victoires de la Musique-nominasjonene

Hvis du vil stemme på ham på Victoires de la Musique 9. februar, trenger du ikke lete lenger enn til SMD. Hvis navnet hans ikke lenger dukket opp blant de nominerte i kategorien «Årets originale sang», ble han ganske enkelt avsatt av den eneste der publikum fortsatt ble bedt om å si sin mening om den omorganiserte versjonen av seremonien. Arrangører.

Sa han ord som ikke burde vært sagt? Kan han være involvert i en lyssky historie? Vil navnet hans vises i tilfelle av seksuelle overgrep som mange andre nå? Aldri. BFM TV rapporterte at hvis arrangørene av Victoires de la Musique bestemte seg for å ekskludere ham, var det fordi han nektet å synge live under seremonien.

Dette er på ingen måte en målrettet aksjon mot artisten. Betingelser for å vinne Alle nominerte i kategorien «Årets originale sang» må opptre live under arrangementet med straff for å bli fjernet fra listen over kandidater til premiene.

Det var ingenting å flytte på SDM, som, mens han kunngjorde utnevnelsen sin, ikke nølte med å håne den på sosiale nettverk. Det ble skrevet at han ikke ville delta på festen. Allerede i fjor kritiserte han seierherrene da Pierre de Mare vant kategorien «mannlig uttrykk» over rapperen Diacola. Han ringte for å ignorere det han ringte «Festival of Fools».