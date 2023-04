Rapperen Diddy, Stings pengemaskin

Samples, dvs. disse delene hentet fra en sang og deretter gjenbrukt for å skape andre, har blitt uunnværlige i samtidsmusikk. Dette gjelder spesielt innen rap og elektronisk musikk. Men ve alle som bruker dem uten å informere eieren og betale det skyldige bidraget.

Diddy har betalt prisen siden 1997, og hiten hans «I’ll Be Missing You» toppet de amerikanske hitlistene i elleve uker før han bevisst pumpet en ny hit, The Polices «Every Breath You Take», uten å spørre om tillatelse først. . Det tok ham dårlig. Som den britiske sangeren sa i et radioprogram i 2018, måtte han betale Sting 2000 dollar om dagen resten av livet.

2000 dollar om dagen? Da han så denne informasjonen dukke opp igjen på nettet, korrigerte rapperen: Han betaler Sting 5000 dollar daglig, eller 2 millioner dollar i året! Siden 1997 representerer dette en ryddig sum på 47,5 millioner dollar!

Vær trygg, DD er ikke nede i gaten for alt det. Han er nest etter Jay-Z på listen over de rikeste amerikanske rapperne. Hans nettoformue er estimert til 1 milliard dollar. Han burde ha sett det komme.

Siden den gang har rapperen også gått tilbake til kommentarene sine, og antydet at det var en vits i kommentarene hans på Twitter. «Du må forstå at jeg tullet! Det kalles ironi! Sting og jeg har vært venner lenge! Han belastet meg aldri $3000 eller $5000 per dag for «I’ll Be Missing You». Han tjente sannsynligvis over 5000 dollar for en av de største sangene i historien, «Every Breath You Take».

Dårlig spøk eller ikke, Sting har lenge saksøkt Diddy for ikke å ha bedt ham om å «låne» et utvalg av en politisang. Minst en prosentandel av inntektene fra «I’ll Be Missing You» er i lommen til Brit. 2000 dollar? $5000, det er vanskelig å vite. Men for en Grammy-vinnende sang som er den 22. bestselgende sangen gjennom tidene i Storbritannia, er ingenting umulig.

Ukjente ble også tatt på fersk gjerning

Tilfeller av uautorisert bruk av prøver er legio i musikk. Ulykken skjedde nesten da de ukjente var på høyden av sin herlighet. I 1991, for showet deres La télé des Inconnus, spilte de inn en parodi på en Donton David-sang med tittelen «Auteuil, Neuilly, Passy». Til musikken «lånte» de funksporet «Southwick» fra James Browns saksofonist Maceo Parker & The King’s Men. Uten å søke tillatelse, for å unngå rettssaker, ble det oppnådd en avtale der alle rettigheter ble overført til Maceo Parker. 1991s store hit i Frankrike, Les Incones tjente ikke en krone…