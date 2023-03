Rapperen MHD forsøkte drap før Paris-angrepet i september

Den 28 år gamle artisten, Mohamed Silla, hans virkelige navn, vil møte med åtte andre tiltalte for overlagt drap.

Anklagene mot ham går tilbake til natten mellom 5. og 6. juli 2018. Loïc K., 23, ble påkjørt av en bil i det 10. arrondissementet i Paris, slått og deretter knivstukket.

Et dusin menn jaktet ham. Et sentralt element i filen er opptak skutt fra et vindu av et vitne på en mobiltelefon. Loic K. Døde veldig raskt av skadene.

Etterforskningen fokuserte raskt på å avgjøre poengsum mellom rivaliserende grupper i det nordøstlige Paris fra to distrikter: Chaufourniers og Cité rouge på den ene siden, og Grange aux Belles på den andre.

Rapperens bil fra det 19. arrondissement, en gjenkjennelig svart Mercedes, slo den unge mannen ned, men flere aktører i saken hevder han har lånt den jevnlig.

Flere vitner la også merke til at MHD ble formelt identifisert på stedet, spesielt av hårklippet hans eller treningsdressen til Puma-merket som han var ambassadør for.

Rapperen fortsetter å benekte fakta.

Saken har imidlertid brakt en skarp slutt på karrieren til MHD, den selverklærte oppfinneren av «Afro-trap», en blanding av rap og afrikansk musikk. Han gjorde seg spesielt kjent med en pipe til ære for PSG og vekket interessen til Madonna eller Drake.