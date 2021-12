Rapperen Trackio ble knivstukket i hjel på The Ruler Music Festival

Den amerikanske rapperen Tracio The Ruler, som ble knivstukket bak scenen på en musikkfestival i Los Angeles, døde søndag, og vi fikk vite av agenten hans Scott Jason.

Det virkelige navnet Darrell Caldwell, en 28 år gammel artist, skal etter planen opptre denne helgen på Once Upon a Time in LA-konserten med hiphopstjernene Snoop Dogg, Ice Cube og 50 Cent.

Hendelsen som førte til hans død ble rapportert lørdag kveld klokken 20.40, rapporterte Los Angeles Times, som siterer en tjenestemann i byens brannvesen.

En person, hvis identitet først ikke ble frigitt, ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand.

Det ble senere rapportert at Darrell Caldwell nettopp hadde dødd av skadene.

Live Nation, som hjalp til med å organisere arrangementet, avsluttet arrangementet kort tid etter at hendelsen ble kunngjort. “Så var det backstage-argumentet“, sa annonsøren i en uttalelse til AFP.”Respekt for de involverte og i samarbeid med lokale myndigheter, artister og arrangører ble det besluttet å ikke gå videre.“Planlagte show.

Da Snoop Dogg tvitret at han var i garderoben hans, sa han at han ble informert om hendelsen og bestemte seg for å forlate stedet umiddelbart.

“Jeg er trist over det som skjedde i går kveld på LA Festival of Once Upon a Time,“Han skrev.”Mine kondolanser går til familien og kjære til Trekio-herskeren“.