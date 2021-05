Rapport: Connected Spurs-stjerne Levy – forventer å forlenge kontrakten etter forhandlinger med Spurs Web

Fotballinnsider Hugo Loris har sagt at han vil bli i Tottenham utenfor overgangsvinduet i sommer etter å ha forhandlet med klubben om hans fremtid.

Loris kommer inn De siste 12 månedene av kontrakten Sporer om sommeren og Det er rapportert Det er usannsynlig at keeperen signerer en ny kontrakt med spillerne i Nord-London.

Rapporter indikerer at retur til Frankrike er på kort for keeperen Pierce Saint-Germain Og hans tidligere klubb Rått Begge disse blir ansett som potensielle steder for Tottenham-mannen.

Fabrizio Romano Tottenham sa i forrige måned at de ennå ikke hadde tatt en beslutning om 34-åringens fremtid.

Fotballinnsideren har imidlertid nå avslørt at Loris er klar til å avslutte sin tvil om fremtiden og bli i klubben.

Tottenham har angivelig hatt samtaler med kaptein Daniel Levy og tilbudt å bli i klubben.

Frankrikes nummer én forventes å sette pennen på papir i en ny avtale som vil forlenge hans tid i klubben til minst 10 år og lenger.

Internett stimulerer tilbakemeldinger

Selv om Loris er 34 år, viser han ingen tegn til tilbakegang, og jeg kan ikke se hvorfor klubben ikke skal gi ham en ny kontrakt. Det kan være veldig dyrt å erstatte franskmannen med en tilsvarende kvalitetskeeper. Å fange den tidligere Lyon-mannen er veldig fornuftig for klubben da det krever investering i forskjellige deler av laget.