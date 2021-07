Rapporten finner positive sammenhenger mellom antimikrobiell bruk hos dyr og AMR hos mennesker

Overdreven og upassende bruk av antimikrobielle stoffer er en av de viktigste driverne for antimikrobiell resistens

En ny felles interagensrapport har funnet positive sammenhenger mellom antimikrobiell bruk (AMU) hos dyr og antimikrobiell resistens hos både dyr og mennesker.

Rapporten, med tittelen Antimikrobielt forbruk og resistens hos bakterier fra mennesker og dyr, analyserte mulige sammenhenger mellom antimikrobielt forbruk (AMC) hos mennesker og matproduserende dyr, og fremveksten av antimikrobiell resistens (AMR) hos bakterier fra mennesker og matproduserende dyr i EU (EU) / Economic Area European (EEA).

Rapporten analyserte data fra seks klasser av antibiotika: tredje og fjerde generasjon cefalosporiner, fluorokinoloner, polymyxiner, aminopenicilliner, makrolider og tetracykliner.

Med unntak av tetracykliner er de resterende fem klassene Kritisk viktige antimikrobielle stoffer (CIA) kategorisert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som kritiske for bruk i menneskers helse.

Fire av disse fem CIA-ene har topp prioritet (HPCIA). Disse klassene er også inkludert i WHO AWaRe (Access, W.tiltch, Reserve) klassifisering.

Rapporten analyserte data fra tre år, 2016, 2017 og 2018, for en sammenligning mellom antimikrobielt forbruk hos matproduserende dyr og mennesker. Data fra 2017 ble brukt; data fra 2014 og 2015 ble inkludert for trendanalyser.

Analyser som involverer AMR i bakterieisolater fra dyr inkluderte 2014 og 2015, da forskjellige dyrearter overvåkes i henholdsvis odde og jevne år.

Fem forskjellige overvåkingsnettverk, koordinert av byråer som dekker EU-land, to EØS-land (Island og Norge) og Sveits, bidro til datasettene for studien.

Dataene som ble brukt ble samlet inn som en del av den kliniske og epidemiologiske overvåking / oppfølging. Fakta om AMR i E coli, K. pneumoniae, S. aureus og C. jejuni ble inkludert i denne rapporten: While E coli Y K. lungebetennelse er vanlige infeksjoner som forårsaker patogener, S. aureus Y C. jejuni de er matbårne bakterier.

I følge rapporten:

Penicilliner, første- og andregenerasjons kefalosporiner og makrolider var de mest solgte klassene innen humanmedisin. For matproduserende dyr var tetracykliner og penicilliner de mest solgte klassene i 2017. Forbruket av colistin, et siste utvei antibiotika og HPCIA, var høyere hos matproduserende dyr enn hos mennesker i hele EU.

Rapporten etablerte også signifikante sammenhenger mellom AMU hos mennesker og dyr med AMR hos mennesker, henholdsvis dyr, og også mellom sektorer. Antimikrobiell bruk hos matdyr er knyttet til antimikrobiell resistens, ikke bare hos dyr, men også hos mennesker, ifølge rapporten.

For eksempel var det en signifikant positiv sammenheng mellom forbruket av fluorokinoloner og andre kinoloner hos dyr og resistens i E coli fra både matproduserende dyr og mennesker. Forbruket av tredje og fjerde generasjon kefalosporiner hos matproduserende dyr ble funnet å være assosiert med motstand mot tredje generasjon kefalosporiner hos mennesker.

Selv om colistinresistens i isolater fra matproduserende dyr var lav, hadde inntak av colistin hos dyr en betydelig innvirkning på colistinresistens i E coli av matproduserende dyr.

Makrolidmotstand i C. jejuni av mennesker var assosiert med makrolidresistens i C. jejuni av fjærfe og kalkun.

Hos matproduserende dyr ble det funnet statistisk signifikante positive sammenhenger mellom aminopenicillinforbruk og ampicillinresistens i E coli i alle år og for 2016 i Salmonella spp. av fjærfe.

Tilsvarende er den positive sammenhengen mellom resistens mot ampicillin i E coli av matproduserende dyr (kalkuner, slaktekyllinger, griser og kalver) og motstand mot ampicillin hos invasiver E coli av mennesker ble observert gjennom årene, og mellom Salmonella spp. kalkuner og mennesker i 2018.

Rapporten antydet at robuste inngrep for å redusere og forbedre antimikrobiell bruk vil ha en gunstig innvirkning på utviklingen av ADR. Han understreket behovet for å fremme forsiktig bruk av antimikrobielle midler og bekjempelse og forebygging av infeksjoner hos både mennesker og matproduserende dyr, i en “One Health” -tilnærming.

Overdreven og upassende bruk av antimikrobielle stoffer er en av de viktigste driverne for antimikrobiell resistens. Ettersom det globale antimikrobielle forbruket i jordbasert og akvatisk matproduksjon akselererer, noe som er knyttet til økt produksjon for å møte den økende etterspørselen etter dyrebasert ernæring, blir overvåking av antimikrobiell bruk stadig mer relevant.

I ressursbegrensede innstillinger, der dagens overvåkingssystemer for antimikrobiell bruk mangler, kan dette starte med CIA eller HPCIA, gitt deres relevans og behov for å bevare dem for mennesker.

Passende data om bruk av AIC hos mennesker og dyr, og forståelse av deres lenker til AMR, kan bidra til å informere nødvendige politiske beslutninger knyttet til å begrense bruken av AIC hos dyr eller å ta forebyggende tiltak for å redusere avhengigheten av antibiotika i mat og dyreproduksjon. .

Rapporten ble offentliggjort av European Center for Disease Prevention and Control; Den europeiske myndighet for mattrygghet; og Det europeiske legemiddelkontoret.