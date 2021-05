Rapporten sier at Myanmar Internet er en ‘virtuell slagmark’

BANGKOK (AP) – Myanmars militære herskere søker å begrense internettilgang til det interne nettverket av “tillatte” nettsteder for å dempe motstanden mot å ta makten, ifølge en rapport fra International Crisis Group.

Det sammenlignet Internett med en “virtuell slagmark” der militæret sliter med å få et forsprang på grunn av manglende teknisk evne, mens sosiale medier selskaper som Facebook har forbudt militære tjenestemenn og mange offentlige etater.

I en uttalelse som ble utgitt tirsdag, sa han at måtene å utnytte dissens og sosiale medier på nettet for å spre hat mot den muslimske minoriteten som ble utvist i kuppet 1. februar under Aung San Suu Kyis valgte regjering i Rakhine, vest i Myanmar, hadde blitt redusert. Siden den gang har myndighetene pålagt nattforbud mot internett og søkt å begrense tilgangen til sosiale medier.

Internasjonale telekommunikasjonsselskaper Norges Telenor og andre virksomheter har protestert mot tiltaket og sagt at de lammer virksomheten og gjør fremgang gjennom årene med å integrere Myanmar i verdensøkonomien.

Landet, også kjent som Burma, var en tiår lang konspirasjon for å blokkere en sivil, demokratisk valgt regjering etter flere tiår med militært styre som begynte kort tid etter uavhengighet fra Storbritannia.

Det har inspirert en generasjon unge Myanmar-folk som vokste opp i relativ frihet, med tilgang til mobiltelefoner, sosiale medier og Internett, da landet hopper inn i mobilalderen med større pålitelighet av internettjenester som ofte finnes i rike land.

Militærjuntaen har beordret mobiloperatører og internettleverandører å begrense tilgangen til bestemte nettsteder og virtuelle private nettverk eller VPN-er som kan unngå internettfiltrering. Det øker gradvis nedleggelser, som begrenser tilgangen til fiberdataforbindelser, som bare er tilgjengelig for en brøkdel av befolkningen.

Mange teknologientusiaster er involvert i den innenlandske ikke-samarbeidsbevegelsen mot regimeskifte, og militæret har ikke mulighetene som Kina har utviklet de siste tiårene for å politiere Internett og blokkere tilgang til visse nettsteder, heter det i International Crisis Group-rapporten.

Så i stedet skaper militæret, også kjent som Datmada, en “intern” i landet, som sier at den bare tillater mobil tilgang for autoriserte eller “lisensierte” applikasjoner. De inkluderer nettbank.

Den “har en enorm innvirkning på økonomien og begrenser uunngåelig dens evne til å tilby noe mer enn de mest grunnleggende tjenestene,” heter det i rapporten.

I forrige uke sendte Telenor, den eneste vestlige mobiloperatøren i Myanmar, en uttalelse som motsatte seg slike trender.

“Myanmars overlegne tilkobling er bygget på den integrerte opplevelsen i alle andre land: åpen internettilgang drivstoffutvikling. Lisensiering gir ikke ensartede fordeler – det bør forlates,” sa Telenor.

KPMG anslår at utvidelse av tilgang til mobil- og internettkommunikasjon har økt Myanmars økonomiske vekst med mer enn 5%.

Telenor kunngjorde nylig at de avskrev verdien av sin virksomhet i Myanmar, som er verdsatt til rundt 80780 millioner dollar. Men det sa at det ikke hadde noen planer om å trekke seg, og at det fortsatt var abonnenter.

Myanmars tjenestemenn forventes å fullføre detaljene i et utkast til lov om it-sikkerhet som vil øke risikoen for utenlandske virksomheter og andre grupper som driver forretninger der.

Rapporten fra International Crisis Group oppfordret selskaper og regjeringer til å sikre at de ikke støtter militærets innsats for å kontrollere Internett og undertrykke opposisjonen.

Det sa at regjeringer i mellomtiden burde øke våpenembargoen for å forhindre dobbel sivil-militær bruk av teknologier som kan brukes til å undertrykke politisk opposisjon.