Rapporten sier at Neptune ansetter JP Morgan for å gi råd om opsjoner, inkludert en børsnotering

En nyhetsrapport sa at Neptune Energy ansetter den amerikanske banken JP Morgan for å utforske strategiske forretningsalternativer, inkludert et første børsnotering.

E&P vil vurdere notering i London hvis det er en børsnotering som er den beste veien videre, The Sunday Times nevnt.

Men Neptune har ikke utelukket å oppføre det i Amsterdam, ifølge Sunday Times.

Rapporten sa også at aksjonærene ikke la press på selskapet om å bli børsnotert.

Det statlige China Investment Corporation eier 49% av Neptune og private equity-selskapene Carlyle og CVC eier henholdsvis 30,6% og 20,4%.

De har mottatt 800 millioner dollar i fortjeneste siden selskapet ble grunnlagt i 2015.

Til slutt, sa rapporten, kan de velge å selge kommersielt, eller de kan rekapitalisere Neptun.

Neptune Energy, grunnlagt av tidligere Centrica-sjef Sam Laidlaw, nektet å kommentere.

Forrige uke rapporterte Bloomberg at selskapets styre mottok råd fra Rothschild om opsjonene.

Neptun har det Operasjoner I Storbritannia, Norge, Nederland, Tyskland, Nord-Afrika og Stillehavs-Asia.

Produksjonen i Storbritannia kommer fra det enorme Cygnus-gassfeltet i den sørlige Nordsjøen og utgjør 13% av konsernets produksjon.

Selskapet kjøpte sin eierandel i Cygnus gjennom kjøpet av Engies E&P, som ble fullført i 2018.

Selskapet forventer å pumpe 130-145.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2021 og er satt til å nå 200.000 fat oljeekvivalenter i 2023.

Forståelig nok ser Neptune seg selv som en attraktiv innsats for investorer på grunn av sin evne til å generere avkastning og sin drivkraft mot en energiovergang.

Det er imidlertid bekymringer for at det britiske børsnoteringsmarkedet aksepterer et annet olje- og gassutvinningsselskap.

Cirka 75% av produksjonen er gass, som blir sett på som en overgangsdrivstoff.

Neptune er også stolt av å sikre at eiendelene drives med lav karbontetthet.

I tillegg ser det på alternativer for karbonfangst, hydrogenfangst og elektrifisering av plattformen.

Neptune sendte nylig inn en søknad til Oil and Gas Authority om en lisens som skulle støtte Storbritannias blå karbon- og hydrogenfangstprosjekt.