Rapporter: Myanmar internett ‘virtuell slagmark’

BANGKOK – Myanmars militære herskere søker å begrense internettilgang til et internt nettverk av “hviteliste” nettsteder bare for å knuse motstand mot deres overtakelse, ifølge en rapport fra International Crisis Group.

Rapporten som ble utgitt tirsdag, indikerte en innsnevring av online opposisjon og misbruk av sosiale medier for å spre hat mot den muslimske minoriteten i Rakhine-staten i det vestlige Myanmar under regjeringen til Aung San Suu Kyi, den valgte regjeringen som ble kastet ut under kuppet 1. februar. Siden den gang innførte myndighetene en nattlig blackout og søkte å begrense tilgangen til sosiale medieplattformer.

Internasjonale teleselskaper som Telenor, Norge og andre har protestert mot disse trinnene, som de mener hindrer forretningsaktivitet og reverserer år med fremgang for å integrere Myanmar i den globale økonomien.

Kuppet brøt ut et tiår langt vaklende skritt mot en demokratisk valgt sivil regjering etter tiår med militært styre som begynte kort tid etter at landet, også kjent som Burma, fikk sin uavhengighet fra Storbritannia.

Dette opprørte en generasjon av Myanmars ungdom som hadde vokst opp i relativ frihet, med tilgang til mobiltelefoner, sosiale medier og Internett da landet hoppet inn i mobiltiden, med stor avhengighet av internettjenester som vanligvis finnes i rikere land.

Juntaen beordret mobiloperatører og Internett-leverandører til å begrense tilgangen til bestemte nettsteder og VPN-er, eller VPN-er, som kan unngå internettfiltrering. Det øker gradvis nedstengningene, og begrenser tilgangen til fiberdataforbindelser som bare er tilgjengelig for en liten del av befolkningen.

Mange teknisk kunnskapsrike ungdommer deltar i den sivile ulydighetsbevegelsen mot kuppet, og militæret mangler den typen evner som Kina har utviklet de siste tiårene, som har gjort det mulig å overvåke Internett og blokkere tilgang til visse nettsteder, International Rapporten Crisis Group sier.

Så i stedet jobber militæret, også kjent som Tatmadaw, for å utvikle et “intranett” i landet som bare tillater mobil tilgang til godkjente eller “godkjente” apper, sier hun. Disse kan for eksempel omfatte nettbank.

Rapporten sier at dette “uunngåelig begrenser deres evne til å tilby noe mer enn grunnleggende tjenester, med stor innvirkning på økonomien.”

I forrige uke sendte Telenor, Myanmars eneste vestlige teleselskap, en uttalelse som protesterte mot slike trender.

“Superkonnektivitet i Myanmar bygger på den delte opplevelsen fra nesten alle andre land: Tilgang til det åpne internett gir vekst. Hvitelisting er en praksis som ikke vil gi de samme fordelene – og den bør forlates.”

Hun siterte et estimat fra KPMG om at utvidet tilgang til mobiltelefonforbindelser og Internett hadde økt Myanmars økonomiske vekst med mer enn 5%.

Telenor kunngjorde nylig at de har avskrevet verdien av virksomheten i Myanmar, som er verdsatt til omtrent 780 millioner dollar. Men hun sa at hun ikke planlegger å trekke seg og legger fortsatt til abonnenter.

Myanmars myndigheter ser ut til å være i ferd med å fullføre detaljer om et utkast til lov om cybersikkerhet som utenlandske selskaper og andre grupper hevder vil øke risikoen for å gjøre forretninger der.

Den internasjonale krisegrupperapporten oppfordret selskaper og regjeringer til å sikre at de ikke ble ansporet av militærets innsats for å kontrollere internett og bekjempe dissens.

I mellomtiden bør regjeringer intensivere våpenembargoer for å forhindre tilførsel av dobbelt militær og sivil bruk av teknologier som kan brukes til å undertrykke politisk opposisjon, la hun til.