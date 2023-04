Rasistiske tilrop mot Lukaku i Serie A: Stenging av suspendert Juventus-tribune

Under den italienske cupkampen mellom Juventus og Inter (1–1) 4. april utlignet Lukaku fra straffemerket i ekstraomgangene, men etter å ha feiret målet sitt mot Juves supportertribune, ble Lukaku utvist for en ny advarsel. Med fingeren i munnen anså dommer David Massa det som en provokasjon. En mengde på Red Devil stoppet for dette røde.

Juventus har identifisert to menn som skrev rasistiske ytringer mot Lukaku I følge den italienske føderasjonens føderale påtalemyndighet ble det ved to anledninger lansert «sjofele og fornærmende sang og rop om diskriminering mot Inter-spiller Romelu Lukaku». Derfor hadde kampdommeren bestemt seg for å stenge tribunen der ropene startet for et møte. Fullføringen var planlagt til 23. april mot Napoli. Juventus anket. FIGC lagmannsrett besluttet å tilbakevise anken til et annet kammer og suspendere sanksjonen i påvente av. Rasistiske hendelser med Lukaku: Hvilken klarering for Juventus og de røde djevlene? Juventus har identifisert to forfattere som skrev rasistiske sanger, en voksen og en mindreårig, som har blitt utestengt fra «Old Lady»-kamper på henholdsvis livstid og ti år.