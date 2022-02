Rask CV på Xbox Series X | S: Flere oppgraderinger og alternativer kommer | Xbox One

Noen medlemmer fikk en ny Quick Resume-funksjon forrige uke Xbox InsiderMen dette er ikke den siste forbedringen Xbox-team har tenkt å gjøre.

Ytterligere alternativer for Quick Resume på Xbox kommer snart

Hvis du ikke ser Forrige ukes nyheter]Merk at Xbox Insider Program Beta Ranks nå kan feste spill på en rask CV. Cle tvinger Xbox Series X- og Xbox Series S-konsollene til å holde begge spillene i denne tilstanden, uten tidsbegrensning, uansett hvilke andre spill som lanseres.

Denne velkomstfunksjonen lar deg forutsi hvilke spill du kan starte på nytt i løpet av noen sekunder, for eksempel om kvelden med venner.

På Twitter ønsket en bruker med håndtaket «phyerboss» initiativet velkommen og kom med andre ideer til forbedringer av Xbox:

Spill har muligheten til å aktivere/deaktivere Auto HDR

Spill har muligheten til å aktivere/deaktivere FPS Boost

Quick Resume har et alternativ for å deaktivere bestilling av visse spill

Den gode nyheten er at ord blir hørt. Selv om detaljene ennå ikke er kjent, svarte Xbox av Jason Ronald at teamene jobber med andre raske CV-oppgraderinger for å “gi spillerne ekstra muligheter”.

Hvilke nye funksjoner vil du ha på Xbox? Gi oss beskjed i kommentarene eller på Ulik mening.