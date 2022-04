«Råvareprisene vil holde seg på historisk høye nivåer frem til slutten av 2024.»

«Krigen i Ukraina forårsaket et stort sjokk for råvaremarkedene og endret mønsteret for global handel, produksjon og forbrukbemerker Verdensbanken, som publiserte en rapport tirsdag.

Forfatterne mener at «Prisene vil holde seg på historisk høye nivåer frem til slutten av 2024De påpekte at økningen i energiprisene de siste to årene var den største siden oljekrisen i 1973.

«Matråvarer – som Russland og Ukraina er store produsenter av – og gjødsel, som produseres på naturgass, har ikke vært så sterk siden 2008.«, kommenterer institusjonen i en pressemelding.Totalt sett er dette det største råvaresjokket vi har sett siden 1970-tallet.«.

Øk energiprisene med 50 % i 2022

«Dette sjokket forverres av eskalerende restriksjoner på handel med mat, drivstoff og gjødselEndermit Gill, Verdensbankens visepresident for rettferdig vekst, finans og institusjoner, sa og la til at dette øker «Inflasjonsspekteret ledsaget av økonomisk stagnasjon«.

For energiprisene alene forventer banken en økning på over 50 % i år før den faller i 2023 og 2024.

Når det gjelder ikke-energivarer, som landbruksprodukter og mineraler, forventes det å øke med om lag 20 % i 2022, og deretter også avta i årene etter.

«Råvareprisene forventes imidlertid å holde seg godt over gjennomsnittet de siste fem årene, og ved en langvarig krig eller nye sanksjoner mot Russland kan de bli høyere og mer volatile enn det som nå er forventet.Banken advarer.

Disse prisøkningene harDet har betydelige menneskelige og økonomiske kostnader og truer med å undergrave fremskritt for å redusere fattigdom«, hun har også arr.