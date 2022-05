Ravenholm, den kansellerte Half-Life, avsløres i video

Spin-offen av serien, utviklet av studioet Arkane (Dishonored), vises til slutt gjennom en lang video som avslører mer om den tumultariske utviklingen av prosjektet.

Siden utgivelsen av Half-Life 2 i 2004 har ikke fans av Valve-serien hatt mye å spise bortsett fra en virtuell virkelighet-spinoff. Imidlertid var det en tid da flere Half-Life-spill var under utvikling samtidig hos Valve og tilhørende studioer. Half-Life Ravenholm, sitert flere ganger tidligere, men aldri offisielt avslørt, er et av de prosjektene som dessverre aldri så dagens lys.

Tittelen ble betrodd et eksternt studio, i dette tilfellet Arkane, som vi skylder den utmerkede Dishonored, men også den meget vellykkede Prey-omstarten. Ravenholm burde vært en spin-off av franchisen, og ikke den etterlengtede oppfølgeren til Half-Life 2. Spilleren ville ha legemliggjort en ny karakter og den ville vært satt i en europeisk by. Videoen som du vil oppdage nedenfor viser et prosjekt som allerede er veldig avansert. Tittelen er basert på den grafiske motoren til den andre delen. På spillsiden virker spillsekvensene mer muskuløse og mer basert på å løse kontekstuelle gåter.

Valve bestemte seg angivelig for å kansellere prosjektet fordi de var misfornøyde med kvaliteten på det endelige produktet.

