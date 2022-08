Ray/Gunlock vertikal shm’up-serien kommer i to sett på Switch og PS4

ININ Games har annonsert at de vil bringe tilbake sin populære skytespillserie Stråle I Vesten, samlet TitoEn digital og boksutgivelse er planlagt for Switch og PS4 2023.

En av de mest populære vertikale skytemuppene (shmups), Ray-serien er et populært varemerke for utvikleren TAITO. Først publisert i februar 1994 Ray Force For TAITO F3 Arcade ble serien raskt et av de mest populære arkadespillene i sin tid. Også kjent som Pistollås Hvor Galaktisk angrep Utenfor Japan, etterfulgt av to serier, Strålestorm Og StrålekriseBegge disse har 3D-grafikk basert på polygoner i stedet for former.

For å hedre arven til dette shoot’em up-ikonet, vil det ikke være bare ett To spesialsamlinger På vei vestover starter forhåndsbestillinger snart.

Samling RayStorm x RayCrisis HD Priset til 39,99 €, ININ-spill designet for å samle den beste Ray-serien for shoot’em up-fans over hele verden.

Bortsett fra dette, bringer ININ Games mer Ray’z Arcade-tidslinje japansk. Denne samlingen inkluderer det klassiske spillet som startet det hele, Ray Forceog tilgjengelig som nedlasting for €49,99.

Igjen, remastermestere M2 Ta del i portering av spill til moderne konsoller, akkurat som tidligere TAITO-klassikere! Spillene kommer med HD-grafikk, flott lydspor og flere funksjoner.