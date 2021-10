Razer fornyer sin Kraken-linje med THX-lyd og Triforce-drivere

For mange år siden hadde vi allerede understreket det store kjøpet som Razer hadde gjort under oppkjøpet av firmaet THX, en lydspesialist. Nå kan de første resultatene av dette oppkjøpet sees med de første hodetelefonene med THX-teknologi og mange andre forbedringer for å posisjonere dem enda bedre. Ved denne anledningen kommer Kraken V3, Kraken V3 Hypersense og Kraken V3 Pro til Razercon 2021.

Den nye Razer Kraken V3 inkluderer de nyeste THX-, Triforce- og Haptic Feedback-driverne

Nå skal vi forklare hva forbedringene til disse nye hodetelefonene består av. Først av alt er høyttalerne den nye 50 mm Razer TriForce Titanium, disse lar oss få forbedrede lave, høye og mellomstore frekvenser. Disse er allerede en del av BlackShark-familien av hodetelefoner og er nå en del av den fornyede Kraken-serien.

Hodetelefonene opererer ved frekvenser fra 20 Hz til 20 KHz med en impedans på 32 ohm. Hvis vi inkluderer teknologien, som til og med var på kino, fra THX for bedre romlig lyd, har vi førsteklasses hodetelefoner. Men vi vil ikke bare lytte, vi vil bli hørt, og det er her Razer HyperClear-mikrofonen kommer inn for krystallklar lydkvalitet for denne størrelsen. Razer Kraken V3 er kompatibel med PC, PlayStation og Nintendo Switch gjennom USB-porten.

For de som ønsker enda bedre lyd har vi Razer Kraken V3 Hypersense og Kraken V3 Pro Disse hodetelefonene har også Hypersense-teknologi med haptiske membraner som konverterer lydsignaler til vibrasjoner for å føle lyden. Selvfølgelig lar de deg justere intensiteten på vibrasjonen eller til og med deaktivere den slik at den ikke er irriterende.

Kraken V3 Hypersense har en USB Type-A-tilkobling, og Kraken V3 Pro har Razer HyperSpeed ​​​​trådløs tilkobling og en 3,5 mm analog tilkobling som kan brukes på alle enheter.