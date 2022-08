Razer introduserer sin DeathAdder V3 Pro-mus og Hyperboling trådløs dongle

De Døden er av slangen En essensiell modell på listen RacerProdusenten har allerede oppgradert musen flere ganger for spillere, og denne uken presenterte den den DeathAdder V3 Pro er en trådløs og ultralett modellUtstyrt med de nyeste teknologiene Racer.

Uten videre, her er presentasjonen DeathAdder V3 Pro Av Racer :

Et ikonisk design med mer raffinerte linjer

Siden lanseringen i 2006 har mer enn 15 millioner DeathAdders blitt sendt over hele verden. Betraktet som den beste Razer-spillmusen noensinne, har DeathAdder fått tilliten til profesjonelle spillere over hele verden. Med DeathAdder V3 Pro får seieren en ny form. Raffinerte linjer og knapper på hver side passer mer naturlig til formen på fingrene, og gir mer grep og bedre støtte. Ergonomien er forbedret for større komfort, bedre opplevelser og et lettere grep. I tillegg er hjulet, knappene og håndleddstøtten hevet for økt tilgjengelighet. Takket være tilbakemeldinger fra de beste profesjonelle spillerne i eSport-scenen, har ergonomien blitt ytterligere foredlet. Denne nye designen til den ikoniske og minimalistiske musen er nå tilgjengelig i svart og hvit versjon, som veier henholdsvis 63 og 64 gram.

DeathAdder V3 Pro beholder sin pålitelighet og er enda mer behagelig å bruke, og er 25 % lettere enn forgjengeren og inkluderer et batteri som gir opptil 90 timers autonomi. I tillegg kan den enkelt lades opp via USB Type-C-porten og den medfølgende Razer Speedflex-ladekabelen.

State-of-the-art teknologier med fokus på ren effektivitet

I hjertet av DeathAdder V3 Pro er Focus Pro 30K optisk sensor, som oppnår 99,8 % nøyaktighet. Denne kraftige nye sensoren er utstyrt med AI-baserte funksjoner som smart sporing, bevegelsessynkronisering og asymmetrisk cut-off for bedre high-end ytelse. DeathAdder V3 har også Gen-3 optiske brytere for null problemer med dobbeltklikk og sprett. Høyhastighets og pålitelig, disse nye bryterne er designet for en livssyklus på opptil 90 millioner klikk.

DeathAdder V3 Pro er utstyrt med Razers eksklusive HyperSpeed ​​​​trådløse teknologi, som er 25 % raskere enn annen trådløs teknologi, og er kompatibel med Razers nye HyperPolling trådløs teknologi. DeathAdder V3 Pro har en pollingfrekvens på 1000 Hz med 1 ms intervaller. Med tillegg av Razer HyperPolling trådløs dongle, kommuniserer DeathAdder V3 Pro trådløst med 0,25ms intervall, så det er 4 ganger mer polling enn før, som er 4 ganger raskere sammenlignet med polling rater. Standard rapport. Ved å kombinere disse to avanserte teknologiene vil spillere glede seg over jevn sporing, jevn bildefrekvensoppdatering og ekstremt lav klikkforsinkelse for en trådløs mus. Perfekt for spillere som ønsker å spille ut motstanderne sine i konkurrerende spill hvor hvert millisekund teller.

Razer DeathAdder V3 Pro inneholder Razers nyeste teknologier, dedikert til spill og mus, esportergonomi med en avansert sensor, trådløse teknologier med Gen-3 optiske brytere, alt kombinert med en luftig design. Et nytt kapittel av legenden er i ferd med å begynne: