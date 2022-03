Reaksjoner, emojier og dobbel autentisering: WhatsApp er full av nyheter

Metamessages vil snart ønske flere nye funksjoner velkommen som annonsert av det spesialiserte nettstedet WABetaInfo. Det er dette som venter brukerne.

Bedre håndtering av talemeldinger.

Android-versjonen av appen vil tillate, i likhet med nettversjonen og den forrige iOS-versjonen, å pause og gjenoppta innspillingen av talemeldinger. WhatsApp har angivelig allerede begynt å rulle ut oppdateringen, som forventes å komme til Google Play Store snart.

Reaksjoner og emojier

For stadig mer vennlige samtaler, vil WhatsApp tilby å reagere på meldinger ved hjelp av emojis. En grunnleggende funksjon, og allerede til stede i mange konkurrenter (eller i andre Meta-applikasjoner, som Facebook og Messenger). Men som var merkelig fraværende på WhatsApp.

På Windows vil WhatsApp-appen også gjøre det enkelt å finne emojier ved hjelp av en hurtigtast. Hvis du skriver inn visse kolon og nøkkelord, vises en liste over emojier.

Alltid mer sikkerhet

Også ifølge WABetaInfo vil WhatsApp snart tilby dobbel autentisering via SMS. Konkret betyr dette at når alternativet er aktivert, må brukeren skrive inn passordet sitt, deretter en kode mottatt på SMS, for å koble til.

Lansering av WhatsApp-fellesskap

Dette nye alternativet lar gruppesamtaler grupperes etter emne. Et fellesskap kan være vert for opptil 10 undergrupper, og alt vil bli administrert av administratorene, som vil kunne invitere nykommere ved å tilby en lenke eller en QR-kode for å skanne.

Administratorer vil også kunne målrette mot alle samtidig ved å legge ut samme melding til hver undergruppe.