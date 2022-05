Reaksjoner på WhatsApp-meldinger er nå tilgjengelige

Paris, 5. mai (Benin News / EP) –

Dette ble annonsert av Mark Zuckerberg, grunnlegger og administrerende direktør i teknologiselskapet Meta Reaksjoner For meldinger på WhatsApp Tilgjengelig nå For brukere.

«Reaksjoner på WhatsApp starter i dag,» skrev manageren på sin personlige Facebook-konto, etterfulgt av en rekke uttrykksikoner … Kan være tilgjengelig I meldingsapplikasjonen.

Dette er tommel opp uttrykksikon, hjerte, smilende gråtende ansikt, overrasket ansikt, trist ansikt og hender knyttet sammen i takknemlighet. I følge Zuckerberg-rapporten ble sistnevnte lagt til «Helping to Spread Thanksgiving and Praise», mens den bekreftet at «andre avsløringer snart vil være tilgjengelige».

Foreløpig administrator Ingen ytterligere detaljer ble gitt Hvordan reagere på WhatsApp-meldinger og i hvilken prosessorversjon denne nye funksjonen ble introdusert.

Dele Jobbet i måneder Legger til nye funksjoner til de forskjellige betaversjonene for iOS og Android, for å aktivere nyhetsreaksjoner.

I november kunngjorde WABetaInfo planer om å introdusere muligheten til å reagere på meldinger fra sosiale nettverk. Serie med uttrykksikoner Tekster og bilder og videoer som er hentet vil vises nedenfor.

Spesielt WhatsApp har begynt å implementere nyhetsreaksjoner i beta for Android 2.22.8.3, som i første omgang kan varsle om at det vil komme emojier i den offisielle versjonen. «Liker», «Liker», «Smiley», «Overraskelse», «Trist». Der Takk..

De siste nyhetene om reaksjoner på WhatsApp indikerer at en ny knapp vil bli introdusert etter de eksisterende alternativene, som betatestere allerede har fått tilgang til, og reagerer med brukermeldinger. En merkelig emoji For de som er nevnt ovenfor.