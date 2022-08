Real Madrid dominerte Frankfurt for å vinne sin femte europeiske supercup

Real Madrid har lagt til et nytt trofé til sitt allerede fullsatte skap! Merengues vant den europeiske supercupen for femte gang i historien onsdag kveld under nesen til Europa League-vinnerne Eintracht Frankfurt (2-0). Med seieren slutter Real seg til AC Milan og erkerivalen FC Barcelona som de mest suksessrike klubbene i konkurransens historie.

Hvis Real rolig kontrollerte starten av kampen, var det tyskerne som skapte den første sjansen fra foten til tidligere Trudonner. Kamada. Likevel tapte japanerne kampen Thibaut Courtois Veldig forsiktig.

Denne lille skremselen hadde gaven til å vekke befolkningen i Madrid. ValverdePlassert til høyre, faller til siden og er sentrert igjen Benzema Hvem endrer seg? Vinicius Venstre side. Brasilianeren skyter da samtidig og håper å score Men Dutta Gjør en fantastisk sving for å fjerne faren. Frankfurt kan blåse.

Faren kom imidlertid tilbake med Vinicius, igjen uakseptabelt denne kvelden, da han krøllet et suverent slag som ble avledet. felle. Ved neste hjørne, Casemiro Presser seg opp i luften for å få ballen for føttene hansAlaba. Målet er tomt og den tidligere Bayern-forsvareren gjør 1-0 (37′).

Et stort slag mot hodet til Eagles som returnerte til garderoben et mål bak.