Real Madrid forbereder XXL-ankomst! – Nylige overføringer

Real Madrid tok nettopp farvel med Karim Benzema og Eden Hazard. Men Merengues, under hvert overgangsvindu, har en måte å tiltrekke seg verdens største spillere for astronomiske summer.

Blant de ofte sirkulerte ryktene har Jude Bellingham vært en nøkkelfigur for Real Madrid i flere måneder.

Forfatteren av forrige vinters beste verdensmesterskap, England kommer etter en imponerende sesong som andreplass i det tyske mesterskapet (wire on the wire), Borussia Dortmund: 14 mål og 7 assists på 42 kamper. Han ble kåret til sesongens spiller i Bundesliga.

Det 19 år gamle vidunderbarnet, ansett som et av de største talentene i verdensfotballen, har bukket under for sirenene til det spanske troldret. I følge opplysninger fra Atletisk, Dortmund og Real ville ha kommet til enighet for bare 100 millioner euro. Dersom dette blir bekreftet, må han gjennomgå en legeundersøkelse i løpet av dagene som kommer.