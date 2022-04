Real Madrid fullførte sommerens første store overgang (dette er ikke Mbappé)

Han var en av de mest ettertraktede spillerne der. Det skal sies at den tyske forsvareren hadde bastante argumenter. Forrige sesongs Chelsea europamester midtbanespiller Rudiger skal avslutte kontrakten sin i juni, så han er fri. Thomas Toussaint bekreftet også lørdag at han ville forlate Stamford Bridge etter seieren mot West Ham.

«Jeg har en følelse av at vi har gjort alt for å beholde ham, enten det er meg eller klubben,» forklarte den tyske treneren. «Antonio sa at han ville forlate klubben denne sommeren. Det er hans avgjørelse. Dette er ikke gode nyheter for oss, men han har alltid vært fantastisk i sin tilnærming og på banen.»

Med så mange europeiske ledere på lagene sine, spesielt PSG og Juve, vil Real Madrid vinne i morgen. Rudiger scoret mot Real Madrid på Santiago Bernabeu i Champions League-kvartfinalen for to uker siden.

Ifølge Sky-journalisten Fabrizio Romano, selv om ingenting er signert ennå, er det oppnådd en muntlig avtale. Det tidligere medlemmet av AS Roma må signere en langtidskontrakt med den fremtidige mesteren i Spania. Samtidig som skal bygge armert betongforsvar mellom Cordois, Alaba eller Militao. I mellomtiden, kanskje en viss Kylian Mbabane …