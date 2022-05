Real Madrid gledet sine supportere mot Lewandowski (6-0), med Karim Benzema til Raul

Real Madrid, som allerede er forsvarende mestere på Santiago Bernabeu, gledet publikum ved å slå Levante 6-0 denne torsdagskvelden på slutten av dag 36 i La Liga.

Madrid beseiret Atletico i derbyet søndag (1-0, etter mål Yannick Karasco Fint)Menn Carlo Ancelotti Det nåværende røde lyset i det spanske mesterskapet gir ingen sjanse. Levante har nå offisielt blitt skjøvet til D2.

Benk mot Atletico, Thibaut Courtois Han fikk en startplass igjen på mål og la til et nytt clean sheet til samlingen sin. Ved hans side, Eden Hazard Han returnerte til fellestrening mandag, men publikum mot Levante kom for raskt for de røde djevlenes kaptein.

Kareem Benzema Han brukte dette møtet til å matche legenden Raul Han er den nest høyeste målscoreren i Real Madrids historie med 323 mål i det 19. minutt gjennom en heading. Den franske midtspissen ble avskåret av et innlegg Vinicius – så en hattrick-opptaker – kom fra venstre og økte ledelsen til Real, som allerede var foran 1-0 etter sin lagkamerats scoringsåpning. Ferland Mendy For seks minutter siden (13 «).

Den franske landslagsspilleren, som ankom Madrid i 2009, er fortsatt langt fra historiens beste målscorer. hvite husCristiano Ronaldo (451 mål), nå Manchester United.

Denne sesongen har Karim Benzema scoret 44 mål og 14 målgivende på 44 kamper i alle konkurranser, mer enn Vinicius sine 18 mål og Marco Asensio sine 12 mål, ytterligere to bak Real sine mål denne sesongen.

Mestscoreren og assistenten i La Liga (27 mål og 12 målgivende på 31 kamper) er for øyeblikket i kampen om sitt første trofé. பிச்சிச்சி I Spania vant han deretter League 1 med Lyon i 2007-2008 (tjue mål i L1 og 31 i alle konkurranser den sesongen).

Hans beste poengsum i La Liga var i sesongen 2015-2016, hvor franskmannen scoret 24 mål. Men Kareem Benzema er desperat etter å vinne karrierens første Ballon d’Or ved starten av skoleåret.