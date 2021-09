Real Madrid mislyktes i fristbudet på 200 millioner m (171,7 millioner pund) på Paris Saint-Germains Kylian Mbappé, men Eduardo Camavinga signerte en annen entusiastisk ung fransk internasjonal.

Den 18 år gamle midtbanespilleren ble med på en seksårskontrakt fra Camawinka Renes For m 31m, legg til opptil 9m for å følge tilleggene. Men Madrid ble tvunget til å godta mislykket med å forfølge Mbappé – i hvert fall foreløpig – da PSG nektet å svare på sitt siste tilbud.

Madrids auksjon garanterer PSG 200 millioner euro, et lite overskudd på 180 millioner euro for å ta ham fra Monaco, med Mbappé mindre enn et år på kontrakten.

Presidenten i den franske klubben, Nasser al-Khalifi, var fast bestemt på å fremsette og avvise 160 millioner tilbud Og 170m Leonardo, PSGs sportsdirektør fra Madrid i forrige uke, innrømmet at han trodde spilleren skulle forlate og at Mbappé har muligheten til å signere en forhåndskontrakt med en annen klubb i januar.

Camawinka ble født i en flyktningleir i Akola, Kongo, og ble den yngste spilleren som representerte Frankrike på 17 år, ni måneder og 29 dager fra 1917 i fjor. Han kom til rangeringen på Rennes og debuterte i Lig 1 i en alder av 16 år.

PSG fullførte den sene avtalen Nuno Mendes fra Sporting Lisbon. Den 19 år gamle venstrebacken har sluttet seg til et sesonglån, som koster 4 4 millioner, med opsjon på å kjøpe for 40 millioner.