Real Madrid slo Liverpool nok en gang for å gå videre til Champions League-kvartfinalen

Real Madrid kvalifiserte seg til Champions League-kvartfinalen med en 1-0-seier over Liverpool på Santiago Bernabeu onsdag.

De forsvarende mesterne, som vant den første etappen 2-5, brydde seg egentlig aldri rød.

gyllen ball Karim Benzema På slutten av kampen scoret han kampens eneste mål og serverte godt Vinicius (78′ 1-0).

På belgisk side, Thibaut Courtois Han leverte noen gode redninger for å holde nullen for tredje i Champions League denne sesongenEden Hazard Deltok ikke på møtet.

Alt under kontroll, Konger av Europa Det var sjanser, men det var ikke før den 78. at Benzema klarte å bryte Alisson-muren ved å utnytte en dragball som Vinicius skled før Eduardo Camavinga filtrerte gjennom det engelske forsvaret for å sette inn en suveren pasning.

Men Collider Franskmennene rynket pannen umiddelbart etter målet: tilbake fra en mindre ankelskade en uke senere, Ny du Real krevde en endring på gang og dro. «Det er en liten smerte, et trykk, ikke noe alvorlig«, Relativt KB9 Etter kampen.

der hvite hus Det siste laget som blir med i kvartfinalen i C1 er Napoli og vil kjenne motstanderen sin til neste runde i fredagens trekning i Nyon (Sveits).

I et annet møte for kvelden fant Napoli igjen mot Eintracht Frankfurt: 0-2 vinnere i den første etappen, italienerne vant 3-0, spesielt takket være duoen. Victor Osimhen.

Med Napoli, Inter og AC Milan vil Italia ha tre representanter i kvartfinalen for første gang siden 2005-2006, etter å ha ikke hatt noen i de to siste utgavene.