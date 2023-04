Real Madrid ydmyker Barca i Copa del Rey, imponerende Benzema hat-trick (VIDEO)

jeg ereal Madrid gjorde opp for seg og eliminerte FC Barcelona i Copa del Rey-semifinalens andre etappe onsdag kveld (0-4). En 1-0-vinner i den første etappen, Blaugrana synker hjemme mot et hevnsøkende Madrid som møter Osasuna i finalen.

Vinicius Jr. åpnet scoringen for Real (0-1, 45. + 1) da de to lagene gikk inn i garderoben. Målet ble opprinnelig tildelt Karim Benzema.

Minutter etter retur fra garderoben doblet Karim Benzema, godt tjent av Modric, ledelsen (0-2, 50.) og tok Real Madrid til kvalifisering åtte minutter senere på straffe (0-3, 58.). Ti minutter senere scoret den franske landslagsspilleren et hat-trick (0-4, 81.) for å avslutte all spenning.