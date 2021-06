Direktefly til Færøyene starter fra Storbritannia neste måned, noe som gir deg et ekstra valg på helligdager du vil reise til utlandet i år.

Selv om øyene har vært på regjeringens grønne liste siden 17. mai, var de tidligere bare tilgjengelige via Danmark, som forbød reiser fra Storbritannia.

Det har nå blitt avslappet, med Atlantic Airways kunngjort lanseringen av flyreiser fra Edinburgh 1. juli, noe som betyr at Borough Islands vil slå seg sammen med Island og Gibraltar, den grønne listen over isolerte feriemuligheter for håpende britiske utenlandske.

Denne avsidesliggende skjærgården, som ligger mellom Island og Norge nord i Skottland, er det perfekte stedet å komme vekk fra mengden, med sine 18 øyer som har en befolkning på bare 50 000 og 80 000 sauer.

Favorittaktiviteter inkluderer fotturer, fugletitting, fiske og eventyrsport. Det er også en livlig matscene med restaurant med Michelin-stjerne Cola.

Den består av 18 separate øyer som dekker et område på 1.399 kvadratkilometer. I 2019 var det totalt 130 000 utenlandske besøkende.

Hvordan komme til Færøyene

Fly direkte fra Edinburgh til Wager Island fra Ed 308p inntekter. Flyreiser opererer to ganger i uken (mandag og torsdag) fra 1. juli til desember 2021. Besøk www.atlantic.fo For flere detaljer.

Hvor å bo

To nye 4-stjerners hoteller åpner i 2020; Hotel Brandon Og dette Hilton Garden Inn, Begge ligger i hovedstaden Dorshaven. Overnatting på Hilton Garden Hotel varierer fra 3 153 for to partisjoner til 9 209 over natten for to partisjoner på Hotel Brandon.

Besøk den lengste James Bond-filmplasseringen

Den etterlengtede 25. James Bond-filmen No Time to Die, utgitt i september, brukte de ville og robuste scenene på Færøyene i filmens tredje og siste handling. Scener ble filmet på Kalsoi Island, bebodd av bare 150 mennesker, og er kjent for sine svingete veier, dype daler og det berømte college fyret, som ligger på en bratt klippe på toppen av øya.

Beste europeiske reisetilbud

Den fjerne øya kan bare nås med båt eller helikopter; Du kan hente den nå James Bond Touring Tour Løft deg rundt filmsteder under veiledning av en spesiell guide. Den første turen koster 5் 315, inkludert guide, båtkapring, fotturer rundt filmsteder og en omvisning på filmsteder.

Kjør gjennom den undersjøiske tunnelen

I desember 2020 ble arbeidet med Istroy-tunnelen på 11 km fullført, noe som gjorde den til den nest lengste havtunnelen i verden og den eneste som har en rundkjøring. Tunnelen forbinder Stromoy-øyene (hovedstaden Dorsha) til Istroy Island. Froz-artisten Trentur Patterson har en dramatisk lysinstallasjon i rundkjøringen. Kostnad ved retur 20 inntekt per kjøretøy.

20. G! Festival

I juli er det 20-årsjubileum G! Festival, En utvalgt og intim musikkfestival holdt i den lille landsbyen Sirukatta med bare 400 mennesker.

Drømmer du om når du kan dra på ferie og hvor det kan være? Trenger du å sende de siste reise- og overnattingsmeldingene direkte til innboksen din for å hjelpe deg med å planlegge? Registrer her For jevnlige oppdateringer om de siste reiserådene, flotte steder og fantastiske steder å bo etter viken. Vi vil bruke informasjonen du oppgir for å sende deg disse nyhetsbrev når du abonnerer. Noen ganger inkluderer de anbefalinger for andre relaterte nyhetsbrev eller tjenester vi tilbyr. Vår personvernerklæring Forklarer mer om hvordan vi bruker dataene dine og dine rettigheter. Du kan forlate gruppen når som helst.

Etappene er bygget på stranden og fotballbanen, noe som gjør det til et virkelig unikt tredagers arrangement.

Fanget mellom toppene og havet, i gapet mellom steinene som strekker seg over kysten, ligger Circuta i et uovertruffen naturlig amfi og ligger på bakgrunn av det fantastiske landskapet i gravene dominert av fjelltepper med tepper.

Gjennom årene har festivalen vist forestillinger i verdensklasse, inkludert Fat Boy Slim, The Gilmots og Travis, og årets oppstilling inkluderer faraokunstneren Ever Ballstottier. D. Han G! Festivalen finner sted 15. – 17. juli og billettprisene er 3 173 pg – https://gfestiv.fo/.





Faraoens mat og mote

Det tradisjonelle Pharos-dietten er hovedsakelig basert på kjøtt, sjømat og poteter og bruker litt ferske grønnsaker. Fårekjøtt er grunnlaget for mange retter, og en av de mest populære godbitene er skorpionen, en godt eldet, lufttørket fårekjøtt som er veldig seig.

En annen farao spesialpilot er laget av hvalkjøtt og masse – men ikke for de med subtile smaksløk. Fersk fisk er også mye konsumert og veldig populær.

Det er to vinmonopol på øyene.

Det er stor interesse for de populære færøske genserne i TV-serien Mord , Der hovedskuespillerinnen (spilt av detektivinspektør Sarah Lund, Sophie Groopal) bruker unike strikketøy.

Besøkende kan kjøpe en av de ikoniske designene i motebutikken Kurun & Kurun.