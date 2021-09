Reality Show nominert til International Emmy Awards ‘I -Land’ – Manila Bulletin

Det koreanske dramaet “It’s OK to Not Be OK” i 2020 og realityshowet “I-Land” mottok nominasjoner på International Emmy Awards 2021.

Totalt 44 nominerte i 11 kategorier fra 24 land ble kunngjort 23. september av International Academy of Television Arts and Sciences.

Kim Soo-hyun og Xiao Ye-ji “Det er greit å ikke ha det bra” (øverst) og Introduction to Enhyban (TVN, Lift Lab)

Nominert til TV-filmen / miniserien “Okay, Okay”, med Kim Soo-hyun og Xiao Ye-ji i hovedrollen. Andre nominerte er “Atlantic Crossing” (Norge), “Des” (Storbritannia) og “Dodos as Mulhers Mundo (All Women in the World)” (Brasil).

Realityprogrammet “I-Land”, som brakte K-Pop Boy-bandet til NHiben, fikk en nominasjon for manusfri underholdning. Anbefalte andre “Gjør livet! [That’s Love!]”(Belgia),” Hvem er masken? [The Masked Singer] – Sesong 2 “(Mexico) og” The Muscat Singer “(Storbritannia).

Bruce Bisner, president og administrerende direktør i International Academy, sa: “Vi er veldig stolte over antall utnevnelser og antall land som har oppnådd denne bragden.”

Årets nominerte er Argentina, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Kina, Colombia, Egypt, Frankrike, India, Israel, Japan, Libanon, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Sør -Korea, Spania, Thailand, USA og USA.

Det internasjonale akademiets nettsted www.iemmys.tv Alle nominerte programtrailere og eksklusive nominasjonsintervjuer vil bli omtalt online under International Emmy World Television Festival fra 12. til 22. november.

Nov. Vinnerne vil bli annonsert ved en seremoni i New York City den 22.

Nominasjoner til de internasjonale Emmy Awards 2021 er her:

Kunstprogrammering

Emicida – Gul: Og alt fra i går [Emicida – Amarelo: It’s All For Yesterday] – (Brasil)

Kubrick (Frankrike) av Kubrick

Nagamura-Ya Family 2020 Mathemashita! [Kabuki Actors’ Anguish – Is Entertainment Nonessential?] (Japan)

Romeo and Juliet: Beyond Words (Storbritannia)

Utmerket skuespill av en skuespiller

Roy Nick i Normal (Israel)

Nawazuddin Siddiqui (India) blant de radikale

Christian Toppen (The Great Heist) i El Robo del Chiclow – (Colombia)

David Tennant des (Storbritannia)

Beste skuespillerinne

Valeria Petuccelli (Argentina) i El Guardino de Tomi

Ani Karabine i Patria (Spania)

Hver uke Menna Sholabi Friday (Egypt)

Holy Squares in Adult Material (Storbritannia)

Komedie

Call My Agent – sesong 4 (Frankrike)

Homeland: Christmas Special (Storbritannia)

Kampanjeløfter [Campaign Promises] – (Colombia)

Veer Das: For India (India)

Dokumentar

Omgitt [Sieged] (Brasil)

Frozen Hope: A Search to Live Twice (Thailand)

De kaller meg Babu (Nederland)

Toxic Beauty (Canada)

Teaterserier

Arya (India)

L President (Chile)

Teheran (Israel)

There She Goes – Season 2 (Storbritannia)

Ikke-engelskspråklig amerikansk Prime Time-program

21. Latin Latin Grammy Awards (USA)

Et lite publikum (USA)

Govt 19 Adaptation or Death (USA)

Low Nuestro 2020 Award (USA)

Uskrevet underholdning

Det er kjærlighet! [That’s Love!] (Belgia)

I-Land (Sør-Korea)

Hvem er masken? [The Masked Singer] – Sesong 2 (Mexico)

Masked singer (Storbritannia)

Kortsiktige serier

Beirut 6:07 (Libanon)

Begrenset persondagbok (Brasil)

Folk snakker [People Talking] – Sesong 2 (Spania)

INNE (New Zealand)

Såpeopera

Morskjærlighet [A Mother’s Love] (Brasil)

Å målrette [Destiny] (Portugal)

Fame Song (PR Kina)

Wo T Nw Xia Luo Ming Yi [A Quest To Heal] (Singapore)

TV -film / miniserie

Atlantic Crossing (Norge)

Tess (Storbritannia)

Ok, ok (Sør -Korea)

Daltas Mulhers Mundo (Alle kvinner i verden) – (Brasil)