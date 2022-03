Realme GT 2 Pro: Eksklusiv smarttelefon til den beste prisen

Vil du investere i en avansert smarttelefon? Spesielt når du trenger en smarttelefon med solid teknologiark, vil prisen gå raskt opp, den beste løsningen er å dra nytte av en god plan! På Amazon ble Realme GT 2 Pro-smarttelefonen i salg for € 779,99 i stedet for € 849,99, takket være at den ble redusert med € 70.

Realme GT 2 Pro smarttelefon, kort fortalt

Realme GT 2 Pro er den beste smarttelefonen som tilbys av Realme, og funksjonene er solide! Den robuste effekten på baksiden er en virkelig hit, og gir smarttelefonen et originalt utseende. Denne enheten har en 6,7-tommers AMOLED-skjerm, WQHD + definisjon med 3216 x 1440 og 120 Hz med utmerket oppdateringsfrekvens, som er utmerket. Med uendelige variasjoner kan du nyte en behagelig utsikt. Smarttelefongrensesnittet kan tilpasses, du kan velge det mørke temaet eller det lyse temaet i henhold til dine preferanser. For å låse opp enheten er en kraftig fingeravtrykkssensor integrert og 2D ansiktsgjenkjenning er aktivert for enda mer sikkerhet. Hovedfotosensor 50 megapiksler, bildene er av utmerket kvalitet.

En kraftig smarttelefon

Utstyrt med Snapdragon 8Gen 1-brikke, 12 GB RAM og 256 GB lagring, er denne smarttelefonen et monster av allsidighet for å lansere multitasking og applikasjoner på daglig basis. Du kan spille Fortnite uten problemer! 5000mAh-batteriet er solid, batterinivået vil være positivt i lang tid og det trenger du ikke bekymre deg for. De doble stereohøyttalerne er av god kvalitet og smarttelefonen er åpenbart kompatibel med 5G.