“Reals mest seriøse spiss”, “Vi forventer mye mer”: Eden Hazards prestasjon mot Cadiz splittes i Spania

Den røde djevelen spilte 90 minutter i La Liga søndag kveld, men prestasjonen hans på banen var ikke enstemmig i spansk presse.

Lagt ut 20.12.2021 08:47



EDen Hazard spilte en hel Real Madrid-kamp denne søndagen for første gang denne sesongen. Den første perioden siden september for de røde djevlene, som dessverre ikke klarte å lede laget sitt til seier (0-0) mot Cadiz. Likevel var det en flott mulighet til å se Belgia aktiv og vurdere hans posisjon litt bedre, og spansk presse nølte ikke med å gjøre det.

«I andre omgang viste Eden Hazard at han kan bringe fotball til dette laget», sto det på AS-nettstedet. “Første omgang hans var dårlig, som resten av laget, men han viste at han fortsatt kom seg og kunne bidra med noe til angrepet. , Gjorde tre feil og scoret 46 av de 55 pasningene han forsøkte.

Når det gjelder et annet Madrid-medie, Marca, er vi litt glade. “Spillte Eden Hazard dårlig?” Nei… men det er ikke bra heller. Det forventes mye av ham, og følelsen til lagkameratene er at han fortsatt er noen år unna sin ideelle posisjon. Han sørget ikke for fotball eller spenning i første omgang. Det ville være urettferdig å dømme ham for bare én kamp, ​​men det ble forventet litt mer fra ham en dag da han hadde en sjanse på elleve. Hos Home Stretch gjorde han liten fremgang. Han prøvde i det minste … men fysikken hans tillot ham ikke å renne over og fotballen hans var ikke som før. “

Så en tjeneste som skiller, djevelen er alltid i en subtil situasjon. “Konkurransen på vingen og den potensielle ankomsten til Mbappé gjør det vanskelig for ham å finne en plass på laget,” sa AS. “Han trenger konsistens og mål for å komme dit. Nå har han fem måneder på seg til å endre posisjon.”