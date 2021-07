Rebound i det globale gassbehovet truer internasjonale klimamål: IEA

En rebound i det globale gassbehovet etter 2024 etter et rekordfall i fjor, er klar til å avlede verden fra klimamålet om å oppnå netto nullutslipp innen 2050, sa International Energy Agency (IEA) mandag.

Mer enn 190 land har undertegnet Paris-avtalen som skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius, noe som vil kreve en enorm reduksjon i bruken av fossile brensler som kull og gass.

“Etterspørselen etter naturgass vil komme seg kraftig tilbake i 2021 og vil fortsette å øke hvis regjeringer ikke implementerer en sunn politikk for å sette verden på en vei mot netto nullutslipp innen midten av århundret,” sa IEA i sine siste gassutsikter.

Gassbehovet i 2021 forventes å øke med 3,6% ettersom globale økonomier kommer seg etter et rekordfall i 2020 på grunn av begrensninger for å begrense spredningen av det nye coronaviruset.

I mandagens rapport sa IEA at gassindustrien bør øke innsatsen for å redusere utslipp, for eksempel å løse metanlekkasjer.

Mellom 2022 og 2024 forventes det at etterspørselsveksten i gjennomsnitt vil være 1,7% per år, noe som betyr at etterspørselen etter gass vil være for høy til å oppfylle IEAs veikart for å møte netto utslipp. Global null innen 2050.

I mai publiserte IEA en vei for energisektoren for å nå netto nullutslippsmålet, og sa at investorer ikke burde finansiere nye olje-, gass- og kullforsyningsprosjekter. Les mer

Men den nye etterspørselen kan imøtekommes med prosjekter som allerede er godkjent eller under utvikling før pandemien, ifølge den siste rapporten.

Globale bensinpriser har steget til flerårige høyder den siste måneden, med høye temperaturer som øker etterspørselen etter kraftproduksjon på den nordlige halvkule for klimaanlegg og noen regioner som Asia som ønsker å øke aksjene før vinteren. Les mer

Rapporten sa at referanseindeks for nederlandske gasspriser i Europa forventes å være i gjennomsnitt 9,5 dollar per million British Thermal Units (MBtu) i 2021, det høyeste nivået siden 2013, mens LNG-spotpriser forventes i Asia i gjennomsnitt $ 11 / MBtu, den høyeste siden 2014.

I mandagens rapport sa IEA at gassindustrien bør øke innsatsen for å redusere utslipp, for eksempel å løse metanlekkasjer.