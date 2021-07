REC Group lanserer nye solmoduler på taket for å lagre mer energi på mindre plass

Premium solprodusent REC Group har kunngjort lanseringen av andre generasjon av monopremium n-type solcellepaneler, REC N-Peak 2 Series, hvis produksjon vil starte i august og sendes over hele verden i oktober.

Modulene, som kan levere opptil 375Wp strøm, er basert på TOPCon solceller (også kjent som passivert kontakt), som REC beskriver som den mest effektive krystallinske celleteknologien i bransjen, fanger mer sollys og genererer mer kraft.

60-cellemodulene har også REC ‘Twin’ cellearrangementdesign, der panelet er delt inn i to dobbeltseksjoner, noe som gir kontinuerlig kraftproduksjon av modulene selv når de er delvis skyggelagt.

På nettstedet ditt, sier det norskstiftede og nå Singapore-baserte selskapet panelene er ideelle for mindre boliger og kommersielle og industrielle tak, hvor mest mulig energi må lagres i et begrenset rom og hvor energinivået må oppnås. høyere med færre moduler .

RECs solcelleteknologi forhindrer også tap av kraftproduksjonskapasitet som et standard solcellepanel opplever ved sin første eksponering for lys, kjent som lysindusert nedbrytning (LID), ved å forhindre bor og oksygen fra cellemiks på ethvert nivå.

“Paneleffekten forblir den samme som da den forlot REC-fabrikken, noe som betyr at du alltid får nøyaktig wattnivået du betalte for,” sa selskapet i en uttalelse.

“Disse panelene lar deg pakke mer kraft i et begrenset rom og oppnå høyere effektnivåer med færre paneler.”

N-Peak 2-panelene, som forventes å komme til Australia mot slutten av året, sammen med resten av verden, er også kvalifisert for 25 års garanti på REC ProTrust, forutsatt at de er installert av REC Certified Solar. Profesjonelle installatører.

“REC garanterer 25 års kraftproduksjon av panelets levetid på minst 92%, noe som sikrer en lys, langsiktig fremtid for hver installasjon,” sier selskapet.

Når det gjelder utseende, kommer N-Peak 2-paneler som standard med svarte halvkuttede monokrystallinske celler og en svart ramme, i tillegg til full-svart, med et svart bakark, for et lavere profilutseende.

“Som teknologileder i solindustrien fortsetter REC å drive modulinnovasjoner,” sa selskapet mandag.

“Etter lanseringen av den spillendrende, blyfrie REC Alpha Pure-serien og den fjerde generasjonen av den populære REC TwinPeak-serien, er den nye N-Peak 2 RECs tredje nye produkt kunngjøring på bare tre måneder.

“Det er et bevis på RECs sterke forpliktelse til banebrytende solteknologi for å lette den globale energiomstillingen.”