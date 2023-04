Red Bull Dance Your Style åpner dører til de beste danserne i kongeriket

Etter en brennende versjon i 2022, The Red Bull dans din stil Han returnerer til Brussel for å få samfunnet av belgiske dansere til å skinne igjen, men fremfor alt for å bringe dem til den internasjonale scenen.

Sammen med Red Bull velge deltakere til den belgiske finalen i septemberBrussel sentrum Trim ugressetLørdag 15. april EN Åpen revisjon Alle.

De Red Bull dans din stilDet er den mest unike av World Street Dance-konkurransene, og gir 16 belgiske utfordrere sjansen til å kvalifisere seg til verdensfinalen lørdag 30. september på La Madeleine i Brussel.

Arrangementet er unikt ved at DJen spiller den mest fantastiske musikken, fra hip-hop til house via elektro eller pop, men publikum velger vinneren!

I løpet av de to siste utgavene vant Inès Dumbi og Joffrey Anane den belgiske kåringen, og i år har seks belgiske «Street Dancers» allerede bekreftet sin plass i finalen: Ins (Forsvarer mester), Yoshido (Vinner av The Greatest Dancer), DeMelo, Katerina, Valerie Og Fabijou.

Ti plasser er ledige for å bli med disse danserne på scenen på La Madeleine i september.

Hvis du vil prøve en unik opplevelse Dans din stil, nIkke nøl med å komme på åpen audition i Urban Centre i Brussel lørdag 15. april (Du trenger ikke registrere deg på forhånd)

Lørdag 15. april 2023

Bysentrum | De Lenglentierstraat 20, 1000 Brussel

Dørene åpner kl 17.00.

Eksamen starter kl 07.00. Til denne auditionen vil det derimot være en internasjonal jury som skal avgjøre: