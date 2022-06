Red Devil: Mertens er klar til å halvere lønnen for å bli i Napoli

Hva vil Tris Mertens gjøre? På slutten av kontrakten er den røde djevelen klar til å gjøre hva som helst for å bli i La Pote. I hvert fall mener Il Matino det. «Mertens nærmer seg Napoli: Trice er klar til å halvere lønnen for å bli!»Tittelen på våre kolleger.

Gir daglig ytterligere detaljer om statistikken for denne potensielle kontrakten. «Den belgiske spilleren ba om to millioner euro og kontrakten for samme beløp ved signeringstidspunktet. Dette er totalt fire millioner. Litt høyere enn budsjettet som Napoli var forberedt på å legge opp til.»Han sier.

For øyeblikket mottar spilleren netto 5 millioner euro uten bonus. Gebyrer for nypolitiske fond er svært høye. Men etter en lang istid brenner det opp i forhandlingene. «Partene har allerede kommet sammen. Den gode nyheten er at avtalen ikke er langt unna (30. juni). Han er villig til å gi fra seg nesten halvparten av det han forventer å tjene mellom bonusene.»

Triskeys idé er klar: han ønsker å bli i Napoli med familien. Så han tok ledelsen i denne retningen. Spillerens klan venter på Asuris motforslag. Under samtalene spilte Aurelio De Laurentiis et morsomt spill. Tilsynelatende kom den aldri. Da nølte han ikke med å treffe nummer 14. «Han må velge mellom penger eller kjærligheten til Napoli,» forklarte han.

Foreløpig er det vanskelig å si om statuen av Diego Armando Maradona vil være i Serie A. Han er spesielt likt av Antwerpen, ifølge flere nederlandsktalende kilder. Problem: VM nærmer seg med stormskritt. Og spilleren tror at å bli i hjertets klubb vil gi ham den beste sjansen til å gå til VM. Til tross for at han ble overført til Boise, er Martinez nesten sikker på å ha en flybillett til Qatar fordi han er usikker i valgene sine.