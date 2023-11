Red Devils: En ny gutt blir med på laget for å gjøre opp for Jinho Van Huystons fravær

En litt trøblete start på rallyet for Domenico Tedesco. Til tross for at de ble med på Devils-teamet denne mandagen, møtte flere medlemmer ikke opp på trening denne tirsdagen. Dette er tilfellet med Alexis Salemachers og Amato Onana.

Den andre måtte forlate laget sitt ved pause mot Crystal Palace. «Et føre var-tiltak», forsikret spillerens agent. Arnaud Bodard, som fortsatt er uvel, gikk også glipp av økten og skulle senere bli med i gruppen. Vi visste allerede fra lørdag at Zinho Vanheusden ikke kan respektere valget hans. I hans sted dro den tyske treneren på fisketur med de håpefulle. Faktisk ble Jorn Spillers, håndplukket av Gil Swerts, med på laget for å kompensere for Ruches-kapteinens fravær. Det var den første opptredenen til Club Brugge-forsvareren, som kunne dukke opp foran rundt 200 Red Devils-supportere siden sesjonen åpnet. Etter en kort tale fra treneren ble ni spillere på trening (Fess, Al-Daghil, Spillers, Vermeeren, Vranks, Trassart, Lukebagio, Carrasco, Batshuayi) og de tre keeperne gikk gjennom økten sin individuelt. 11:03 Alle tre vaktene jobber hver for seg