Red Devils: Hvordan forklare De Ketelers retur til fronten? «Han har ikke mistet kvalitetene sine»

Hvert 70. minutt i Serie A var avgjørende. For noen måneder siden ville ikke Charles de Keteler ha turt å drømme om en slik sesongstart. AC Milans flopp 2022-23 var en av Atalantas sterke menn i starten av sesongen og ble lånt ut i sommer (med opsjon på kjøp).

«Timor» i Milano

«Da AC Milan kjøpte De Keteler, ønsket halve Europa å signere hamDet sier Atlanta-trener Casperini. Han hadde en tøff sesong, men han fikk erfaring i en stor klubb og med en stor trener. (Redaktørens notat: Stefano Pioli). Vi har stor tro på ham i Atlanta, og det vil være bra for selvtilliten hans.

Et siste viktig ord for 22-åringen fra Brooks. «Han kom til AC Milan med en markering på 30 millioner arrangementer, som sliter i hele Europa, Eleven DAZNs konsulent Mario Innarato bekrefter. Likevel hadde han aldri Beolis fulle tillit. Forholdene var ikke enkle: et garderobe som kun snakket italiensk, hard konkurranse og press som ligger i Milanos status.

Den dårlige starten hans satte ham i en ond sirkel. «Du scorer ikke, du spiller mindre, du blokkerer deg selv»Innaurato oppsummerer en spiller å huske «dødelig» I de italienske engene.

AC Milan bekrefter De Ketelers avgang: «Vi forventer mye mer av ham»

Bare et spørsmål om tro

Sosiale nettverk er et speil av tankegangen til generasjon Z. Charles De Ketelaree la nylig ut bilder på Instagram med vennene sine og kjæresten. En ekstraordinær gest fra denne store klokskapens side. Han har vist en viss ro siden han kom til Atalanta Bergamo i sommer.

«Det er her vi ser at detaljer utgjør hele forskjellen. Den tidligere fysiske treneren forklarer resten av de røde djevlene. Han scoret på sin første berøring av ballen. Du skjønte umiddelbart at han var borte.

Innaurato kommer tilbake til tro som hovedforklaring. «Fra tilbakemeldingene jeg hadde om ham i Milan og fra det jeg så, mistet ikke De Ketelere egenskapene sine som spiller under tiden han var der. Han er i et veldig positivt miljø fordi han var i Bergamo. Når det gjelder fotball og press rundt klubben. Han har allerede samlet flere lån her enn i Milan. Mindre god konkurranse for ham. Vil snart bli tilgitt.

I noen flotte spill forsvant plutselig alt som var i tankene hans. Det er det fine med fotball. Treneren hans, Gian Piero Casperini, omtalte ham jevnlig på pressekonferansene sine.

Notater om Devils Abroad: De Ketelere og Bakayoko tar over, Al-Taqil sliter

Gasperini var treneren han trengte

Mr. Italian er et spesielt tilfelle. Det sies om ham at han forandrer en mann for deg. «Han kan gjenopplive en spiller i nød som få kan. Innaurato for kort. Dette er en av hovedtrekkene. Han er tøff, krevende og til og med slitsom i lengden, men han vet hvordan han skal bruke spillerne sine, spesielt de unge. Han begynte sin karriere som trener i Juventus.

Sitat «Charles er spilleren vi trenger for å skape plass for oss.»

Gasperini har også en tilnærming ulik alle andre. Ingenting fester seg i tankene hans når han tenker når det gjelder hver spillers bidrag. De Ketelare startet for eksempel sin siste kamp på spissens høyre side, men vandret fritt til venstre. «Charles er spilleren vi må skape rom for.»Treneren rykket opp og oppsummerte det faktum at han absolutt forsto belgierens stil bedre enn Pioli forrige sesong.

Posisjonen hans på banen passer ham også godt. Han spiller litt lavere og rarere enn Milan. Mot spillet kan han utnytte evnen til å bevege seg mellom linjene bedre. Milan-systemet låste ham ytterligere inne.

«Atalantas enkle spill passer ham også godt. Taktisk er det mer raffinert og vertikalt enn han tidligere hadde kjent, sier Innaurato. Pioli foretrekker snikende spillere som Loftus-Cheek eller Kessey til å lede midtbanen hans. På den tiden var Casperini mer tilbøyelig til feltbowlere som Pappu Gomes. De Keteler selv ser mye av seg selv i dette spill-DNA.