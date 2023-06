Red Devils – «Tedesco og Matthijsen har etablert sitt utvalg… men kvalifiseringen til EM 2024 er en prioritet»

De røde djevlenes andre møte i 2023 begynner denne mandagen. En samling som skal lede dem mot EM 2024-kvalifiseringskampene mot Østerrike (lørdag 17. juni) og Estland (tirsdag 20. juni). Dette er Jelle SchellstraatDet belgiske fotballforbundets tekniske direktør for operasjoner presenterte seg for å lansere ukens medieaktiviteter.

«Samarbeidet er tett mellom Domenico TedescoTeknisk sjef Frankie Verkatteren jeg også Vi er Leder sportsavdelingen med Frankie fra U15, vi tar beslutninger sammen. Frankie håndterer mer av den taktiske siden, og jeg håndterer mer av budsjett- og organisasjonssiden. Vårt mål for de røde djevlene er å integrere talent i førstelaget. For eksempel er plattformene brede når vi jobber med utviklingen av Red Flames eller Futsal.»Han introduserer.

Så ble han spurt om byggingen av Devils and Hobbs Center: «For denne spesielle samlingen spurte vi Jackie Mathijsen Og Tedesco av faGå til deres eksamen. Så diskuterte vi sammen. Var det mange av de samme spillerne på begge lister? Ja. Det er normalt forresten. Det blir ikke lett, men prioriteringen er å kvalifisere seg til EM 2024. Hvis vi ikke spiller EM neste år, får vi store problemer. Viktig er også kvalifiseringen til OL med Euro Espoirs som starter om noen dager. Hvis du spør spillere som John Vertonghen Eller Thomas VermaelenDe sier det er viktig for dem å delta i OL. Vi måtte finne de beste løsningene for begge lag. Eksamener er mer kompliserte enn de var for noen år siden. Vi har to gode lag og det er det viktigste.«