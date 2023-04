Red Flames: Bare Jersey rørte himmelen

Etter de store, velfylte engelske arenaene har Red Flames funnet anonyme arenaer som Ergo Arena i Wiener Neustadt og roligere atmosfærer. Forklarer det den mindre rollen Belgia spilte mot verdens 18.?

For vi kjedet oss tidlig i 2. periode før Wijnants og Blom tok godt igjen. Vi forventet imidlertid at østerrikerne skulle ha skyer over hodet når de spilte i sin nye himmelblå trøye, men det var ikke tilfelle. Tvert imot er begge målene deres verdige selv på nesten identiske stadier.

Det er klart at resultatet i en vennskapskamp ikke er veldig viktig, men som vi kunngjorde, forventet vi tester. Hvis vi trodde vi skulle se Brockman eller Colson ved avspark, hadde van Havermade-Piesmans-de Caigny-trioen muligheten. Han lovet absolutt tilbake, men uten å sette det belgiske spillet i bane.

Til syvende og sist er det positive at vi fortsatt kan score selv uten Wullaert. Forhåpentligvis er det sant. Men vi skal være fornøyd med det østerrikske laget som kontrollerte ballen godt. Mot Slovenia tirsdag (40.) forventer vi bedre og med endringer.

Østerrike: Kresse, Hanshaw, Georgieva, Wenninger (46. Teigen), Weinreuther, Chatrasil, Feuersinger (46. Schasching), Habinger, Dunst (72. Kolb), Naeschenweng (84. Campbell), Billa (65. Pinther).

Belgia: Evrard, De Caigny, Biesmans, Vanhaevermaet (87. Colson), Cayman, Deloose, Missipo, Detruyer (62. Delacauw), Eurlings (47. Wijnants), Dhont (90.+1 Janssens), Blom (87. Petry).

Moderator: Ms. Geinersdorfer (Sui).

Mål: 47. Wijnands (0-1), 51. Bloem (0-2), 78. Cayman CSC (1-2), 85. Dijon (2-2), 90.+5 Weinrither (3-2).