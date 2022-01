Red Flames traff hardt i Norge

Belgia (FIFA 19) tapte for Norge 4-0 i Oslo tirsdag i sin fjerde gruppe F-kvalifiseringskamp for verdensmesterskapet for kvinner 2023. The Red Flames innrømmer sitt første nederlag, og lar Norge være alene om å ta førsteplassen på laget.

Norge la umiddelbart press på Red Flames, som måtte gripe inn for å utsette et skip fra sin målvakt Nicki Evrot Frida Manom ​​(5.). I hjørnet som fulgte ble Crowe Berkswand presset bakover av hodet, og Amber Tsiak ble litt avvist og Evrad (6.) nådde ikke ballen.

Maria Thoristotir (26.) ble motarbeidet av Sarah Wignants (18.) og Tessa Wullard (28.) som ikke bygde hodet for Red Flames.

Evrod avbrøt Caroline Graham Hansons (28.) streik. Kampen ble gjentatt to minutter senere, men denne gangen avsluttet den norske kapteinen området på det belgiske takvinduet (2-0, 30.) med en delball 35 meter fra mål, like utenfor inngangen.

På slutten av den første perioden klarte ikke Tyne de Guinea å gi nok kraft til angrepet sitt fra inngangen til rektangelet (45. + 1).

Red Flames var farlige fra start: de havnet i header-stolpen til Tine de Keigny (50 ‘).

I det 68. minutt drepte Elizabeth Derland, avfyrt av Crowe Rayton, all spenningen og lurte Evrat (3-0).

De norske spillerne var sent ute med det fjerde målet da Ingrid Sirstad Engen (4-0, 90 + 1) sitt skudd ble avverget av den uheldige Dieslock.

Etter to seire over Polen (1-1) og Albania og Kosovo 7-0, står Red Flames fast i 7 enheter, mens Norge leder gruppen med kun 10 poeng. Polen (5 poeng), som slo Albania (4 poeng) i den andre gruppespillet, kan bli nummer to bak Belgia.

Tropper fra Ives Cherniels skal spille to hjemmekamper i november, mot Armenia den 25. og Polen den 30. hver klokken 20.00 og i Louvain.

Bare vinneren av gruppen vil kvalifisere seg direkte til sluttfasen. Andre på laget er å spille i sluttspillet i oktober 2022.

VM 2023 vil samle 32 lag (i stedet for 24), inkludert 11 eller 12 europeiske nasjoner – for første gang, fra 20. juli til 20. august i Australia og New Zealand.

Belgia spilte i EM 2017-finalen og vil spille i 2022-utgaven i Storbritannia (trekningen finner sted i Manchester på torsdag), men har ennå ikke spilt i VM-finalen. The Red Flames ble beseiret av Sveits i sluttspillet for verdensmesterskapet i 2019.