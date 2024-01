Red Lions kvalifiserer seg til semifinalene i OL-kvalifiseringen med seier over Irland (2-4)

Østerrike (FIH-19) eller Sør-Korea (FIH-10) venter belgerne fredag ​​i semifinalen i kampen om en av de tre OL-billettene.

Den olympiske mesteren og verdens nr. 2 ventet til slutten av det første kvarteret med å score med et innlegg som avviste enden av Felix-staven etter at Vincent Vanash scoret i Japans ettertrykkelige 7-0-seier 24 timer senere. Tenaire (13.). Alexander Hendricks scoret sitt første mål i turneringen for å doble Belgias ledelse i den første belgiske PC-en (25.), og Ben Johnson gjenopprettet irsk selvtillit etter et nærskudd administrert av Vanache uten reaksjon (26.). Like før pause åpnet også William Ghislain sin scoring med et vakkert skudd i taket på det irske buret som ble reddet av David Hart (30.). Stockbrokes kom seg etter en dårlig kontrollert ball (32.) for å utvide viseverdensmesternes fordel i andre omgang (32.). Mathieu Nelsons lave poengsum bekymret Belgia (53.).

Røde løver eller dyden tålmodighet før du slår hardt

Med 6 poeng på to kamper, må de røde løvene fullføre den allerede dobbeltslåtte jobben mot Ukraina (FIH-29) onsdag klokken 17.00. Deretter kan de forberede seg til semifinalen, der de utvilsomt må møte Østerrike eller Korea, som skal kjempe om den andre semifinalebilletten i gruppe B, for ikke å la den andre kyllingens hode slippe unna Spania. Bare tre medaljevinnende lag vil kvalifisere seg til OL i 2024