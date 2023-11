Redaksjon av Fabrice Crosfilly: Settling Scores in AI

Hva skjer i verden av kunstig intelligens-utviklere og -forskere? De som er aktive form Med høy konkurranse på baksiden av utrolige avtaler, er morgendagens verden fragmentert og beveger seg fra ett selskap til et annet. Dette er Fra Dallas til Silicon Valley, eller Borgen blant informatikere, The Crown in the Kingdom of ChatGBT. Den siste episoden: Sam Altmans rekruttering av Microsoft. Sam Altman, 38, var inntil forrige uke sjefen for OpenAI, morselskapet til Chat GPT, chatboten som er stjernen innen kunstig intelligens, det første offentlige verktøyet som brakte teknologien til markedet. , en Tesla-ekvivalent til en elbil.

Så Sam Altman var en slags Bill Gates av kunstig intelligens frem til forrige fredag. På audition av den amerikanske kongressen, gir konferanser og intervjuer, dekker han selskapet sitt og til og med AI-feltet. Men fredag, palassrevolusjonen: Sam Altman er blitt kastet ut av OpenAI-styret. Tilsynelatende motsatte et strategisk, nesten teoretisk, divergerende syn på Sam Altman selskapets oppførsel til andre direktører (spesielt forskeren Ilya Chutskev, medlem av styret). Du burde vite detOpprinnelig var Open IA en ideell organisasjon (med basisnivå), er den forskningsorientert og stiller spørsmål om potensielle overgrep som kunstig intelligens kan forårsake. Sam Altman, en entreprenørs tilnærming, la til en gründerfunksjon. Han hentet utenlandske investorer til å investere i selskapet. På den ene siden er forskere i hvite frakker, på den andre er menn fra Wall Street og koffertene deres. Med laboratorieånd og appetitt for vekst er konflikt uunngåelig, Og slik ble det.

Hvor er der? Såpeoperaer begynner å konkurrere med Netflix-historier Fordi Sam Altmans ankomst utløste et ramaskrik innen OpenAI selv. Noen av de ansatte truet med streik. Hans erstatter på midlertidig basis forsøkte til slutt å beholde ham. Forgjeves jobbet Sam Altman endelig med en av OpenAIs investorer: Microsoft. Sam Altman er nå direktør for kunstig intelligensforskning hos Microsoft. Microsoft er en av OpenAIs viktigste interessenter, og utviklingen avhenger av implementeringen og Microsoft Cloud-funksjonaliteten. Problemet er Sam Altman gikk ikke ut alene, kan noen av administratorene følge ham. Så vi kan se en betydelig overføring av grått. Endelig tar en viss Emmett Shear, den tidligere sjefen for Twitch, det sosiale nettverket for spillere og streamere, over ledelsen av OpenAI. Er du litt borte? Det er normalt, det er Dallas.

Utover disse personlige krangelene, og Microsoft inntar en sentral posisjon I dette feltet av kunstig intelligens oppstår først og fremst spørsmålet, hva vil vi med kunstig intelligens? Om innvirkningen disse superdatamaskinene vil ha på fremtiden vår. Det handler ikke lenger om lagring av informasjon, ubegrensede dokumenter eller tilgang til superkalkulatorer. Kunstig intelligens vil få oss til å ta avgjørelser. En intelligens kan styrke seg selv og til slutt kontrollere verden og menneskeheten. Visuell science fiction, tror du? Noen ChatGPT-skapere (de som er imot Sam Altman) mener dette scenariet nå er plausibelt.

Å se Sam Altman slutte seg til Microsoft er ikke særlig betryggende. Og det er ikke lenger noen mening at selskapets styre eller investorer skal avgjøre denne filosofiske konflikten. Hvis det er én ting som ikke kan overlates til offentlig myndighet, politikk, markedet og multinasjonale selskaper, er det spørsmålet om menneskehetens fremtid.