Redaksjonell: Erdogan, bortsett fra den store overraskelsen

Han sa at han ønsket å re-islamisere landet sitt, men på en måte som respekterte frihet og demokrati. Hans løfte er å bli en «muslimsk demokrat» et sted, akkurat som «kristendemokratene» har vært i flere tiår.

Tjue år etter at han kom til makten i Tyrkia, først som statsminister, deretter som president, og til slutt som president med utvidede fullmakter til å bestemme nesten alt alene og kontrollere sitt regime (politiske fiender, media, etc.), Recep Tayyip Erdogans autoritære spill krystalliserte. Det vil ikke stoppe 60 millioner tyrkere fra å avansere mer komfortabelt enn forventet til en ny valgseier denne søndagen i en enestående andre runde.

Faktisk resulterte Erdogans ledelse i første runde (+4,5 %), som samlet nasjonalisten Ogun til sin sak, i en lavere enn forventet ytelse av Klecetaroklu i første runde og en lavere enn forventet godkjenningsavstemning til slutt . Alle disse elementene tyder på at et nederlag for Erdogan søndag ville være en enorm overraskelse, sier AKP-leder etter jordskjelv som herjet landet.