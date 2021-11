Reddit Engineer rettferdiggjør kjøp av nye MacBook Pros

En Reddit-ingeniør bare å gi detaljer hvordan den nye MacBook Pro skulle spare utviklerteamene dine for verdifull tid og derfor få tilbakebetaling veldig raskt. Som vi så inn testen vår, mange handlinger er faktisk drastisk raskere på de nyeste Apple-maskinene. I følge Jameson Williams-beregninger vil kostnadene for datamaskinene beløpe seg til $ 31 000 for et team på 9 personer, men det ville bare lønne seg på 3 måneder.

Han anslår at en Android-utvikler som jobber hos Reddit bruker rundt 45 minutter om dagen på å vente på en bygge opp fullfør kompileringen på en MacBook Pro utstyrt med en Intel i9. Denne tiden er redusert til 22 minutter å bruke på en MacBook Pro M1 Max. Etter beregningene hans gikk vi også fra ca. 15m30 ventetid på at en iOS-app skulle bygges til mindre enn 7 minutter på den kraftigere Apple Silicon-brikken. Kort sagt, basert på gjennomsnittslønnen for en kvalifisert programvareingeniør ($ 150 per time), er fordelene synlige veldig raskt.

Ingeniøravdelinger [pensent parfois] som “sparer” $ 1000 per datamaskin mens dusinvis av ingeniører sitter stille og stirrer på fremdriftsindikatorer. Utviklertid er nesten alltid dyrere enn maskinvare.

Han avslutter med å forklare at hvis vi ekstrapolerer disse resultatene, ” Målrettet maskinvareoppgradering kan spare $500 millioner til $1 milliard i produktivitet per år. Reddit er ikke det eneste selskapet som investerer i de nye MacBook Pros: mange andre grupper som Uber og Twitter har også raskt tatt steget.