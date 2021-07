Redigerer du bilder i hemmelighet med et filter? I Norge …

Norge vedtok en lov i forrige måned for å forhindre at redaktører i hemmelighet deler redigerte bilder. Hvis de bruker filtre eller gjør andre digitale endringer i annonserte innlegg, bør de også avklare dette gjennom kanalene sine.

Den norske regjeringens plan er å redusere presset på samfunnet av “de rette menneskene i reklame”, spesielt for å bedre beskytte unge mennesker. Regjeringens nettsted har en klar melding: “Hvis personens kropp i annonsene skiller seg fra virkeligheten, er det lovfestet en lov som refererer til gjenopprettede eller manipulerte annonser.”

Hvis norske påvirkere vil presentere seg digitalt med huden på rørleggerens lepper, en liten midje eller betalte stolper, bør de merke det. Dette bør gjøres ved hjelp av en plakat designet av Barne- og familiedepartementet. Den norske kong Harold V har ennå ikke bestemt seg for når loven skal tre i kraft. Det er allerede fastslått at alle som bryter denne nye loven kan bli utsatt for bøter og fengsel.

Reaksjoner av lokal innflytelse er delt. I et intervju med den britiske kringkasteren Radio 1 sa influencer Madeleine Peterson at det var “på tide å vedta” slik lovgivning. “Vi håper unge mennesker nå vil slutte å sammenligne seg med urealistiske bilder.” Norges Irene Christiansen ser mindre enn et poeng. “Psykiske problemer er forårsaket av mye mer enn et endret image. Jeg tror ikke det er slik unge kvinner og gutter har det med å referere til annonsører,” sa han til samme kanal.

Foto: Insatram Hein Luyton



Hva med oss? I Belgia har online-påvirkere blitt bedt om å markere reklame i overskriftene til nyhetene fra og med 2018. Vzw-kundesenteret har bestemt at dette er mulig ved å bruke begrepene ‘reklame’, ‘reklame’, ‘sponsing’ eller ved å velge hashtags som #adv og # reklame. Overtredere vil ikke bli bøtelagt. Det er ingen offisiell lov angående redigerte bilder på dette tidspunktet. Noen kjente flamske folk påpeker sine følgere at ikke alt er som det er på Instagram. Tidligere denne uken delte forfatter Hayne Luyton et bilde av foten hennes med og uten parisfilter fra Instagram. “Jeg bruker det noen ganger for å lyse et bilde, men filteret skaper en tåke på huden. Jeg liker det når et filter automatisk peker mot bildet. Du er like perfekt som du er‘, Ifølge deg.