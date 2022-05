Redusert skjelving og hevelse: To videoer stiller spørsmål ved Vladimir Putins helse (video)

Dette ryktet er ikke nytt. Men de siste dagene har den blitt enda kraftigere hoven opp. Tvilsomt: To videoer som reiser alvorlig tvil om den fulle fysiske og mentale kapasiteten til den russiske presidenten.

I sin siste filmede opptreden setter Vladimir Putin seg ned og spør forsvarsministeren sin, Sergei Shoigu. Men han ser ut til å være i en dårlig tilstand og har alle problemene i verden å fokusere på. Faktisk ser vi på bildene den russiske presidenten hoven, men ikke bare. Han ser ut til å stå med stramme muskler, hendene knyttet rundt bordet for å unngå prikking.

En annen Daily Mail-video reiste også mange spørsmål. Bilder av engelske medier ser ut til å dateres tilbake til invasjonen av Ukraina. Deretter vil han holde samtaler med den hviterussiske presidenten Alexander Lukasjenko. Nok en gang finner vi ham svak med en hånd fanget av et ukontrollerbart grepsfall. Foten hans gjør også bevegelser som ikke virker naturlige. Etter disse rare filmene tror mange medier at den russiske presidenten har Parkinsons sykdom.

Som nevnt tidligere er det ikke første gang rykter om Vladimir Putins sykdom dukker opp. For eksempel ga Louis Mensch, et tidligere medlem av det britiske parlamentet, en meget lovende uttalelse på Twitter: «Vladimir Putin har Parkinsons sykdom. I denne videoen kan du se ham holde seg i pulten slik at den skjelvende armen hans ikke er synlig, men han kan ikke stoppe sparkene.»Sa.

Den tidligere KGB-agenten nevnte også sykdommen. «Hvis han fortsetter å bevege seg, kan Putin lide av de første symptomene på Parkinsons sykdom eller en annen alvorlig patologi forårsaket av kreft eller hjernesvulst.»Boris Karpichkov forklarte.

Betyr dette at den russiske presidenten fortsatt er døende? Det er klart at vi må holde oss unna denne typen ubekreftet informasjon. Men ryktene sprer seg kraftig. Noen kilder antyder en midlertidig overføring av makt.

I følge journalisten Michael Henryon er den mest oppdaterte informasjonen:«Med svært sterke forbehold kommer denne informasjonen eller giften fra Moskva: den sier at Vladimir Putin midlertidig bør gi fra seg makten til sin sikkerhetsrådssekretær, Nikolai Badrushev. Den russiske presidenten vil bli «kreftrammet.»

Hvis ja, hva er det neste for Vladimir Putin? «Den tidligere KGB-agenten skulle gjennomgå operasjon i andre halvdel av april, men til slutt skjedde det ikke. «Vil» være en dårlig mulighetJournalisten fortsatte på Facebook.

Kreml har selvfølgelig ikke bekreftet informasjonen og fortsetter å benekte enhver mental eller fysisk sykdom hos lederen. «Så langt det er mulig kan handling fra den nasjonale lederen ikke utsettes. Imidlertid bør hans utilgjengelighet være svært kort. Putins fullstendige overføring av sine krefter er uten tvil, men han bør vurderes i denne hypotesen.Michel Henrion avsluttet.