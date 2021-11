Redusert utstyr, forenklede alternativer, praktisk tilbehør…: Hvordan produsenter organiserer seg for å møte halvledermangelen

Halvledermangel Det fortsetter å ramme det globale bilmarkedet hardt. For å møte krisen, og redusere leveringsforsinkelser så mye som mulig, er produsentene tvunget til å tilpasse seg og finne løsninger. Derfor er mange av dem tvunget til å redusere utstyret til kjøretøyene sine og eliminere noen av dem.

Peugeot var en av de første produsentene som ble berørt, og gikk tilbake til analoge urskiver i stedet for digitale tellere rundt 308 og 3008 fra i fjor vår. I BMW er det mange modeller som ikke har berøringsskjerm. Heldigvis har produsenten beholdt iDrive-navigasjonshjulet. Hos Renault går Clio, Captur og Arkana tilbake til de manuelt justerbare speilene; Produsenten spesifiserte imidlertid at elektriske speil vil bli installert gratis senere. Selv Mercedes og Porsche er tvunget til å tilby rabatterte «uferdige» biler for en av disse bilene, med løfte om en oppdatering når komponenter blir tilgjengelige igjen for den andre.

Og disse merkene er ikke de eneste, ettersom noen ser seg nødt til å redusere størrelsen eller funksjonaliteten til skjermene sine; Andre gir avkall på uttrekkbare dørhåndtak. Og derfor er det i Tesla USB-portene som mangler… Til kundenes overraskelse at produsenten ikke anser det som hensiktsmessig å informere dem på forhånd. De bør imidlertid legges til i desember på de respektive bilene.