‘Reeling’ Holby City-skuespillere lærte at det ble kuttet en time før offentlig kunngjøring ‘

Fans Holby City De ble sjokkerte på onsdag da det ble kunngjort at showet hadde blitt spilt inn 23 år senere.

Selv stjernene virker overrasket over kunngjøringen om at ulykkesavslutningen slutter i 2022.

En av de tidligere stjernene i BBCs medisinske drama, Haq Kurshi, Holby City-skuespillere har blitt avslørt som “sjokkerte” over nyhetene.

Snakker Forsvarer, Den 66 år gamle skuespilleren sa: “Min forståelse er at de oppdaget det en time før det ble publisert i pressen – så ingen så det komme.”



(Bilde: BBC)



Hugh, som spilte Rick Griffin i 19 år, var en av showets lengst fungerende rollebesetningsmedlemmer før han dro i 2020.

Han erkjente at det fremdeles var en lojal fanbase på showet, og sa at sosiale medier var “bevæpnet” med hensyn til kanselleringen i et forsøk på å reversere avgjørelsen.

“De har mer makt,” sa han.

De andre stjernene i showet tok sosiale medier for å dele sin sorg ved slutten av showet.

Skuespilleren Dawood Kadami, som byttet EastEnders for Holby City og spilte konsulent hjertekirurg Eli Ebrahimi, sa at showet var “veldig savnet”.

Da han jobbet med showet i bare to måneder, tvitret han: “Det er allerede klart at dette er en stor stor familie, ikke en arbeidsplass. Det er veldig mye å gå glipp av.”

“La oss smelle,” la han til.



(Bilde: BBC / Kieron McCarron)



En annen tidligere stjerne i showet, Joe Macbethon, sendte tankene til den nåværende rollebesetningen.

I 2017 skrev Raf de Luca karakteren til den avdøde Joe Twitter : “Slike triste nyheter om slutten av Holby City – det har holdt så mange mennesker på jobb så lenge. Mine tanker er til venner med rollebesetningen og mannskapet.”

Kringkasterne kunngjorde slutten av showet og sa: “Vi er stolte av Holby City, men etter 23 år kunngjør vi at showet avsluttes på skjermen i mars neste år.

“Vi må noen ganger ta tøffe beslutninger for å imøtekomme nye muligheter, og som en del av BBCs forpliktelse til å lage flere prosjekter over hele Storbritannia, har vi tatt den vanskelige beslutningen om å bringe showet til en slutt for å redesigne BBCs teaterskifer. For bedre å reflektere, representere og tjene alle deler av landet. “

Det takket alle som var involvert i showet siden 1999 og sa på skjermen at stavemåten hele tiden var “et firma med publikum”.

Det endte med: “Når laget er ferdig, ser vi frem til å samarbeide med laget de neste månedene for å sikre at Holby går til topps.”