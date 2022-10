Refaelov reagerer på Masses exit: «Vi har ikke nok konsistens»

Det er to måter å reagere på en vanskelig situasjon i en vanskelig periode: skylde på eller skylde på andre.

Lior Refaelov valgte det første alternativet. Israeleren ba ham holde kjeft da Wesley oppfordret Hodt til å skynde seg av standardbanen. En scene spredte seg overalt. Mennene er ikke i sitt første forsøk og har allerede kommet til angrep forrige sesong. «Det burde ikke skje. Vi må respektere hverandre. Oppførselen vår er relatert til følelsene i konkurransen. Da glemmer vi det. Vi tar ikke med problemene hans til garderoben eller til neste dags trening.»

Wesley Hoad ønsket å møte pressen. Han henvendte seg til fotografene og begynte: «Kom igjen Lear, vi tar et bilde for å vise at alt er bra mellom oss.» Han snudde og startet en rute: «tommer».

Refaelov foretrekker en stabil start XI

Snu seg til Mazzù. Robin Veldman har allerede satt noen aksenter i sine tidlige dager. «Han har sine egne ideer»Han sier.

Lagets veteranspiller har slitt med å finne sin plass i laget den siste tiden. Han kjempet alltid, men kunne ikke vise alle sine kvaliteter i Anderlecht-systemet. «Jeg ba også Felice om unnskyldning, som kom til stadion på mandag. Han er en god trener og en god person. Jeg sa til ham at jeg var lei meg for at jeg ikke kunne gjøre jobben hans. Anderlecht er et vellykket lag.»

En culpa som stemte med hans kritikk. Refaelov oppfordret alle lagkamerater til å ta ansvar. Mazoo er inkludert. «Vi hadde ikke nok stabilitet i troppen. Vi visste aldri hvordan vi skulle bygge en konsekvent startende XI. Vel, vi måtte rotere basert på kampene, men vi hadde ikke nok automatisering.»