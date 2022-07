Reflex WMS ble utplassert på det nye Bauhaus logistikkstedet i Norge

Gjennom sin koordinator i de nordiske landene, A2B-løsningerUtgiver av programvare for logistikkkjøring Reflex Logistics Solutions (Hardys-gruppen) installerer sin WMS-refleks på Bauhaus. Sistnevnte er et gjør-det-selv- og hagevaremerke som har bestemt seg for å anskaffe lagerstyringsprogramvare for sin nye operative logistikkplattform fra slutten av april 2022. Selskapet har investert i en tomt på 15 000 m² lokalisert i Lilleström, nord for Oslo. Sterk vekst av virksomheten i landet: I 2021 vil selskapet registrere +100 % vekst i e-handelssalget. Selskapet ble grunnlagt i 1960 og har 270 butikker i 19 land, med et utvalg på rundt 15 000 produkter. Norge vil ha fire utsalgssteder innen sommeren 2022, med to nye butikker planlagt å åpne, og flere i årene som kommer.

En ny plattform som tar for seg utviklingen av Bauhaus i Norge

Frem til da administrerte merket sin logistikk fra Sverige til butikker og nettleveranser i Norge via logistikkleverandøren Postnord TPL med base i Norrköping og Bauhaus-siden dedikert til e-handel nær Stockholm. Samtidig med å svare på Bahaus» vekst i landet, bidrar flyttingen til det nye Lilleström-nettstedet til å redusere leveringstider og miljøpåvirkningen av selskapets leveranser. Det nye lageret vil i første omgang stå for plukking og frakt av 100 daglige e-handelsordrer, samt lagerføre enkelte produkter fra norske Bauhaus-leverandører samtidig som det forsyner norske salgssteder. » I andre fase vil siden være dedikert utelukkende til e-handel og vi vil åpne et nytt lager for å betjene våre norske butikker, slik vi gjorde i Sverige. sier Håkan Asp, logistikkutviklingssjef i Bauhaus.

Reflex er pålitelig av fleksibiliteten til WMS

Fleksibiliteten som tilbys av Reflex WMS og mulighetene til å administrere e-handel og detaljsalg overbeviste Bauhaus om å utstyre sin logistikkplattform med denne løsningen. Det var muligheten for å administrere et stort antall sedler, delvis sesongvariasjoner, samt en rekke produkter som tippet balansen i sin favør. » Reflex WMS har blitt brukt i mange år av andre store gjør-det-selv- og hagemerker i Europa. Vi ble imponert over løsningens fleksibilitet og evne til å orkestrere både e-handel og butikkflyt.s, sier Håkan Asp.

« Vi er veldig glade for å ha Bauhaus som vår første kunde. Etter å ha jobbet tett med Håkan Asp og teamet hans for å datastyre Bauhaus e-handelslogistikkplattform som ligger nær Stockholm, kjenner vi deres prosesser og logistiske utfordringer godt. På grunn av sin fleksibilitet kan Reflex WMS distribueres på bare noen få måneder », kommenterer Jonas Arvidsson, administrerende direktør i A2B Solutions, integratoren av Reflex WMS i de nordiske landene.