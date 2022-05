Regins død: Vi vet mye om begravelsen til nattens dronning

1Er I mai døde sangeren og skuespillerinnen Regin, ikonet for et helt århundre. «Hun forlot oss klokken elleve».Hans barnebarn Daphne Rodge kunngjorde i en pressemelding.

Veldig raskt, på sosiale nettverk, fulgte tankene til den 92 år gamle Nattens dronning hverandre. «Hun elsket å bli snakket om. Hun ville vært så glad for hyllesten …» I en artikkel publisert 5. mai nevnte han også Daphné Rotcage for våre kolleger fra Paris-konkurransen.

I dette intervjuet ble Regins barnebarn avhørt om innholdet i bestemorens inskripsjon (en inskripsjon i en grav). Han bekreftet ikke ryktene om at «vi møtes snart» ved Regins grav etter begravelsen. «Høres ut som hamImidlertid bemerket den unge moren. Jeg tror «kun VIP» hadde vært fint også.»

Begravelse 9. mai

For de som ønsker å vise sin siste ære personlig, ga Regins familie nylig ut informasjon om begravelsen hans: Seremonien er planlagt til mandag 9. mai kl. 10.00 ved krematoriet til Pere-Lachoice i Salle de la Coupe. I Paris. Familien indikerte ingen tegn til at publikum deltok på seremonien.